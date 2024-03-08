Тюмень вошла в топ-10 направлений на мартовские праздники

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Самыми популярными авианаправлениями оказались Москва с долей пассажиров — 18,8%, Санкт-Петербург — 8,4%, Сочи — 6,2%, Калининград — 3%, Минеральные Воды — 2,9%. Также в десятку вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Самара и Тюмень.
Среди заграничных направлений лидируют Узбекистан (доля купленных авиабилетов — 18,55%), Азербайджан (13,6%) и Армения (10,92%). Среди стран дальнего зарубежья — Турция (7,8%) и ОАЭ (4,37%).
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские семьи с детьми начали отказываться от поездок в Турцию и Таланд. Все чаще семейные тюменцы стали выбирать для отпуска российские города.