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Published Сегодня, 05:56

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Updated Сегодня, 08:02

Тюмень вошла в 10-ку популярных направлений на мартовские праздники

Тюмень вошла в топ-10 направлений на мартовские праздники

8 марта 2024, 05:56
Фото: 1MI

Тюмень вошла в 10-ку популярных направлений на мартовские праздники

Тюмень вошла в десятку самых востребованных в России авианаправлений на мартовские длинные выходные. Отдых в областной столице выбрали 1,5% пассажиров, планирующих поездки по России, сообщили аналитики сервиса tutu.
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Отдых

Самыми популярными авианаправлениями оказались Москва с долей пассажиров — 18,8%, Санкт-Петербург — 8,4%, Сочи — 6,2%, Калининград — 3%, Минеральные Воды — 2,9%. Также в десятку вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Самара и Тюмень.

Среди заграничных направлений лидируют Узбекистан (доля купленных авиабилетов — 18,55%), Азербайджан (13,6%) и Армения (10,92%). Среди стран дальнего зарубежья — Турция (7,8%) и ОАЭ (4,37%).

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские семьи с детьми начали отказываться от поездок в Турцию и Таланд. Все чаще семейные тюменцы стали выбирать для отпуска российские города.

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