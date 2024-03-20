«Долой дискриминацию»: количество женщин на стройке растет в Тюмени

На протяжении нескольких лет доля женских резюме на строительные специальности оставалась неизменной, но за последний год она выросла с 7% до 9%. Женщины на стройке заняты в сфере логистики, финансов и подбора персонала. Также они работают инженерами-проектировщиками, инженерами-теплотехниками и архитекторами.