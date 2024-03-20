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Количество приглашенных на стройку женщин выросло в Тюмени

«Долой дискриминацию»: количество женщин на стройке растет в Тюмени

20 марта 2024, 02:42
Фото: 1MI

Количество приглашенных на стройку женщин выросло в Тюмени

За год количество отправленных женщинам приглашений на трудоустройство выросло на 30%. Просмотры резюме женщин также выросли — почти в два раза.
«Данные изменения указывают как на дефицит специалистов рабочих профессий, так и на постепенное снижение дискриминации по полу на рынке труда. Компании начинают более активно привлекать на работу сотрудников, которые ранее были вне фокуса их внимания. В данном случае работодатели стали чаще приглашать женщин на позиции, на которые их ранее реже рассматривали», — рассказали эксперты «Зарплаты.ру» РБК Тюмень.

На протяжении нескольких лет доля женских резюме на строительные специальности оставалась неизменной, но за последний год она выросла с 7% до 9%. Женщины на стройке заняты в сфере логистики, финансов и подбора персонала. Также они работают инженерами-проектировщиками, инженерами-теплотехниками и архитекторами.

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«Если говорить о рабочих специальностях, то женщины отлично справляются с отделочными работами — штукатуры-маляры, каменщицы, плиточницы, и активно возвращаются на башенные краны, вспоминая давно забытое слово „крановщицы“. Осваивают и тяжелую технику — бульдозеры, самосвалы, асфальтоукладчики», — поделился управляющий компании «Строй-стафф» Иван Фомин.

По данным hh.ru, в феврале в Тюменской области средняя зарплата в сферах строительства и недвижимости составляла 93.2 тысячи рублей. Стоит отметить, что работодатели не указывают в вакансиях требования к полу, так как это считается дискриминацией.

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Ранее «Наш город» выяснил, что в Тюмени мужчины уходят в отпуск реже женщин. Некоторые из них не отдыхали уже более двух лет.

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