Собака пациентов напала на приехавшего фельдшера в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Инцидент произошел в январе 2024 года в селе Армизонское. Фельдшер в составе бригады скорой помощи приехала к вызвавшим медиков супругам, но на нее напала их собака и укусила за ногу.
Прокуратура провела проверку, выяснила, что супруги не обеспечили надлежащий присмотр за своим питомцем и обратилась в суд. По решению Армизонского районного суда хозяева собаки выплатят фельдшеру 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее «Наш город» сообщал, что жителей микрорайона Славянский в поселке Березняки терроризирует стая бродячих собак. Бездомные животные нападают на людей на протяжении последних двух лет.