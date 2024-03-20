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Собака пациентов напала на фельдшера в Тюменской области

Собака пациентов напала на приехавшего фельдшера в Тюменской области

20 марта 2024, 06:38
Фото: 1MI

Собака пациентов напала на фельдшера в Тюменской области

Супруги вызвали скорую помощь, но свою собаку оставили без присмотра. Безответственным хозяевам пса придется выплатить пострадавшему медику компенсацию.

Инцидент произошел в январе 2024 года в селе Армизонское. Фельдшер в составе бригады скорой помощи приехала к вызвавшим медиков супругам, но на нее напала их собака и укусила за ногу.

Прокуратура провела проверку, выяснила, что супруги не обеспечили надлежащий присмотр за своим питомцем и обратилась в суд. По решению Армизонского районного суда хозяева собаки выплатят фельдшеру 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Ранее «Наш город» сообщал, что жителей микрорайона Славянский в поселке Березняки терроризирует стая бродячих собак. Бездомные животные нападают на людей на протяжении последних двух лет.

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