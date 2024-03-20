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В Тюменской области возник дефицит кладовщиков и грузчиков

Работодателям в Тюмени не хватает кладовщиков и грузчиков

20 марта 2024, 03:20
Фото: 1MI

В Тюменской области возник дефицит кладовщиков и грузчиков

Спрос на них резко вырос в феврале. Количество вакансий значительно превысило число потенциальных работников.

В Тюменской области в феврале спрос на кладовщиков и операторов вырос на 75%, на грузчиков — на 58%, на сборщиков — на 56%, на разнорабочих — на 53%. Об этом эксперты «Авито Работа» рассказали Ura.ru.

Кладовщикам предлагают зарабатывать в среднем 52 тысячи рублей, операторам — 42 тысячи, грузчикам — 38 тысяч, сборщикам — 49 тысяч, а разнорабочим — 55 тысяч. Эксперты отметили, что количество опубликованных работодателями вакансий превысило число потенциальных работников. Однако на спрос всегда влияют такие факторы, как сезонность и экономическая ситуация.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области растет количество женщин, работающих на стройках. Эксперты уверены, что эти изменения говорят о постепенном снижении дискриминации по полу на рынке труда.

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