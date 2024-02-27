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Published Сегодня, 07:47

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Updated Сегодня, 07:49

Тюменцы не могут вернуть деньги за билеты на отмененный концерт Zivert

Тюменцы не могут вернуть деньги за билеты на отмененный концерт Zivert

27 февраля 2024, 07:47
Фото: Zivert / Телеграм

Тюменцы не могут вернуть деньги за билеты на отмененный концерт Zivert

Концерт Zivert должен был состояться в конце апреля, но мероприятие внезапно отменили. Певица заявила, что ей необходимо прервать карьеру.

Певица на время ушла со сцены. Она записала видеообращение и предупредила фанатов, что в ближайшие полгода будет поправлять здоровье, проблемы с которым начались еще полтора года назад.

Новая дата концерта не назначена, поэтому тюменцы начали сдавать билеты, но деньги за них им не возвращают.

«В апреле планировался концерт Zivert в Тюмени. Возникла проблема с возвратом денег за билеты. Пишу на почту концертного отдела — приходят автоматические сообщения и всё. Наверняка кто-то тоже столкнулся с такой проблемой», — пишет анонимный подписчик группы «Тюмень» ВКонтакте.
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Выяснилось, что с этой проблемой столкнулись не только тюменцы, но и фанаты из других городов.

«Выступление должно было состояться 24 февраля. Теперь организаторы отказываются возвращать деньги, ссылаясь на то, что концерт не отменили, а перенесли», — пишут в группе «Новосибирск live».

Города разные, но отговорки у организаторов одинаковые: во всех случаях фанатов просят не сдавать билеты и дождаться нового концерта, либо писать досудебные претензии.

Ранее «Наш город» сообщал, что комик Сергей Орлов даст два концерта в Тюмени. Билеты уже поступили в продажу.

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