Тюменцы не могут вернуть деньги за билеты на отмененный концерт Zivert

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Певица на время ушла со сцены. Она записала видеообращение и предупредила фанатов, что в ближайшие полгода будет поправлять здоровье, проблемы с которым начались еще полтора года назад.
Новая дата концерта не назначена, поэтому тюменцы начали сдавать билеты, но деньги за них им не возвращают.
«В апреле планировался концерт Zivert в Тюмени. Возникла проблема с возвратом денег за билеты. Пишу на почту концертного отдела — приходят автоматические сообщения и всё. Наверняка кто-то тоже столкнулся с такой проблемой», — пишет анонимный подписчик группы «Тюмень» ВКонтакте.
Выяснилось, что с этой проблемой столкнулись не только тюменцы, но и фанаты из других городов.
«Выступление должно было состояться 24 февраля. Теперь организаторы отказываются возвращать деньги, ссылаясь на то, что концерт не отменили, а перенесли», — пишут в группе «Новосибирск live».
Города разные, но отговорки у организаторов одинаковые: во всех случаях фанатов просят не сдавать билеты и дождаться нового концерта, либо писать досудебные претензии.
Ранее «Наш город» сообщал, что комик Сергей Орлов даст два концерта в Тюмени. Билеты уже поступили в продажу.