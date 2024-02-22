Тюменские флористы предупредили о резком росте цен на цветы

Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
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Ориентировочно, за два месяца цветы подорожали на 20%, а в преддверии 8 марта цены вырастут еще на 5%. Об этом рассказали представители одного из тюменских цветочных салонов Ura.ru.
Там добавили, что на окончательную цену повлияют сорт цветов и страны-поставщики. Чаще всего на 8 марта тюменцы покупают розы и тюльпаны, стоимость которых будет колебаться заметнее всего.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в марте состоится фестиваль «Тюменская весна». На нем будут разыгрывать машины, квартиры и бытовую технику. Чтобы победить, нужно будет правильно ответить на вопросы.