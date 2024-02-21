«У нас люди творческие, но холодные»: астролог составила натальную карту для тюменцев

Вместе с тем тюменцы — люди достаточно недоверчивые и стараются отгородить себя и свою семью от внешнего воздействия. Также им свойственна привычка никуда не торопиться и анализировать каждое своё движение, чтобы понять его назначение. Стремясь отгородиться от ненужного, рожденные в Тюмени приучают себя к ограничениям и дисциплине.