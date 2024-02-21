«У нас люди творческие, но холодные»: астролог составила натальную карту для тюменцев

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Гадание для тюменцев будет общим, так как для составления полноценной картины необходимо учитывать дату рождения и время. Однако города достаточно, чтобы выделить основные черты характера и линию судьбы. Так, по раскладу астролога, в Тюмени живут люди особенно склонные к творчеству.
«Многие планеты у тюменцев оказываются в 5-м доме, он напрямую связан с творческим потенциалом и способностями. Можно сказать, что тюменцы всегда тяготеют к созданию чего-то нового и развитию в творческих сферах жизни. При том работа тюменца может быть не связана с творчеством, но свое свободное время жители города часто стараются посвящать именно этому процессу», — говорит Зира.
При том, как говорит гадалка, свои успехи жители Тюмени во многом будут связывать с местом рождения. А потому мало кто захочет уехать из города или же будет очень хотеть вернуться обратно.
«Людям здесь свойственна оседлость. Только выходя на работу тюменцы уже начинают планировать покупку недвижимости именно здесь. Благополучие для них связано с большим домом, в котором можно принять всех родных и близких, а потому со временем многие планируют купить большой частный дом», — рассказывает астролог.
Учитывая тяготение к творчеству, во всех сферах жизни креативный подход будет находить свое отражение. Это коснется, и ремонта, и выбора нарядов для выхода в свет, и имен для детей.
Однако несмотря на глубокую тягу к малой родине, тюменцы между собой не готовы общаться так плотно. Характер у них и по звездам достаточно сибирский и холодный, а потому тюменцам свойственно долго присматриваться к человеку, прежде чем завести с ним близкие отношения.
«При том зачастую у тюменцев есть 2-3 друга, а не большая и шумная компания. Жители города очень избирательны в общении и редко готовы быстро влиться в новый круг лиц», — уверена Зира.
Вместе с тем тюменцы — люди достаточно недоверчивые и стараются отгородить себя и свою семью от внешнего воздействия. Также им свойственна привычка никуда не торопиться и анализировать каждое своё движение, чтобы понять его назначение. Стремясь отгородиться от ненужного, рожденные в Тюмени приучают себя к ограничениям и дисциплине.
«Такой жёсткий образ жизни так или иначе отражается на поведении, но в лучшем проявлении. Люди перестают распылять свою энергию, становятся более сдержанным и сосредоточенными», — говорит астролог
В молодом или зрелом возрасте работа у тюменца может стать единственным источником дохода, но, будучи ограниченным в средствах, люди начинают вкладывать силы и ресурсы только в надёжные инструменты и связи. Можно сказать, что тюменцы — настоящие карьеристы, которые готовы идти на все ради благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
Для жителей Тюмени любовь занимает одну ил важнейших позиций в жизни. Тюменцы большие эмпаты и романтики, для который проявление чувств и забота о любимых — неотъемлемая часть жизни.
«Несмотря на внешнюю суровость и закрытость, внутри жители города очень чувствительные и нежные. Они очень переживают, если кто-то скажет им что-то плохое или любовь будет безответной. Такую эмпатию можно назвать даром, но не у каждого она проявится на максимум», — предупреждает астролог.
Тюменцы — одни из немногих жителей РФ, стремящиеся как можно раньше вступить в брак и завести семью. Это связано также со стремлением к оседлости и размеренному образу жизни в благополучии и спокойствии.
По раскладу Натальи Зиры, главное испытание в жизни тюменцев — борьба со своими амбициями, преодоление чувства опасности при общении с другими людьми и поиск истинной любви. При том, качества, присущие жителям Тюмени, помогут справиться с этими трудностями и обрести истинное счастье.