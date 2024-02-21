Тюменцам рассказали, как будет работать почта в праздничные дни

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Сообщается, что 22 февраля во всех тюменских отделениях Почты России рабочий день будет сокращен на один час. А праздничный день — 23 февраля, будет выходным.
В этот день также не будет работать доставка писем и газет на дом. 24 февраля отделения вернутся к привычному графику.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 23 февраля изменится расписание общественного транспорта. Измененное расписание будет актуально и 8 марта.