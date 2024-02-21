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Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Стало известно, как будут работать тюменские отделения почты в праздники

Тюменцам рассказали, как будет работать почта в праздничные дни

21 февраля 2024, 09:19
Фото: 1MI

Стало известно, как будут работать тюменские отделения почты в праздники

22 февраля отделения Почты России будут работать по измененному графику. Какому — рассказали в УФПС по Тюменской области.

Сообщается, что 22 февраля во всех тюменских отделениях Почты России рабочий день будет сокращен на один час. А праздничный день — 23 февраля, будет выходным.

В этот день также не будет работать доставка писем и газет на дом. 24 февраля отделения вернутся к привычному графику.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 23 февраля изменится расписание общественного транспорта. Измененное расписание будет актуально и 8 марта.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Почта#Праздники#График работы#Почта России#Любовь Селезнева
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