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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Эксперты рассказали, чем можно занять ребенка без гаджетов

Гаджеты в сторону: тюменцам рассказали, чем можно занять ребенка

20 февраля 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney

Эксперты рассказали, чем можно занять ребенка без гаджетов

Если ребенок постоянно сидит в телефоне — значит, что он просто не знает интересных игр. На самом деле, отвлечь его от гаджета достаточно просто.
Сюжет
Дети

Есть десять простых игр, которые можно предложить ребенку и они ему точно понравятся. О них рассказывает newia.ru.

Танцы

Это аналог любимой многими современными детьми компьютерной игры, но гаджеты для нее не понадобятся. Для ее проведения хватит лишь заранее подобранной музыки. Задача ребенка — танцевать и выполнять придуманные родителями задания, например, танцевать только на одной ноге или только на одном месте.

Волшебный мешок

Это игра, для которой подойдет все, что имеется под рукой, а также непрозрачный мешок, в который помещаются предметы. Ребенку нужно будет на ощупь угадать предметы, описывая их. Такая игра точно будет интересна детям в возрасте от двух до шести лет.

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Препятствия

Для этой увлекательной игры потребуется свободное пространство. Из мебели нужно соорудить что-то вроде «полосы препятствий», которую ребенку нужно будет преодолеть, соблюдая при это условия, например, пройти по разложенным листам бумаги.

Рисование по подсказкам

Игра понравится любым детям, особенно любителям рисования. По правилам, нужно загадать какой-либо предмет и попросить ребенка нарисовать его, а родители в это время будут подсказывать.

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Для любознательных

Эту игру можно проводить сразу с несколькими детьми. Родителям нужно придумать вопросы на разные темы и написать их на отдельном листе. На другом листе надо нарисовать табло, куда будут вноситься очки, заработанные участниками игры за правильные ответы.

Поиски клада

Правила увлекательного квеста следующие: в одной из комнат нужно спрятать какой-либо предмет и составить для ребенка интересную карту поиска. На ней можно отметить пункты, на которых ребенок будет выполнять какие-либо задания и получать подсказки.

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Да/нет

Игра максимально проста: родителям нужно загадать любое слово, а ребенок будет пробовать угадать его, задавая наводящие вопросы.

Игра в слова

Эта игра подойдет для детей, которые уже умеют писать и читать. На листе бумаги взрослому нужно написать длинное слово, из которого ребенок будет составлять другие, более короткие слова.

Кошки-мышки по-новому

Это новый взгляд на игру, знакомую многим с детства. Ребенка с завязанными глазами нужно поставить на начало пути и, давая ему подсказки, направлять его до конечной точки. Такая игра может понравиться даже непоседливым детям.

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Угадай предмет

Эта игра не только интересная, но и полезная, так как она тренирует логику и воображение. По правилам, ребенку нужно найти в комнате предметы, обладающие общими признаками, для примера — вкус, цвет, форма или размер. Если в игру вовлечены несколько человек, то победителем становится тот, кто смог назвать наибольшее количество предметов.

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#Общество#Дети#Тюменская область#Советы специалистов#Родители#Игры#Развлечения#Любовь Селезнева
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