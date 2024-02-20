Гаджеты в сторону: тюменцам рассказали, чем можно занять ребенка

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Есть десять простых игр, которые можно предложить ребенку и они ему точно понравятся. О них рассказывает newia.ru.
Это аналог любимой многими современными детьми компьютерной игры, но гаджеты для нее не понадобятся. Для ее проведения хватит лишь заранее подобранной музыки. Задача ребенка — танцевать и выполнять придуманные родителями задания, например, танцевать только на одной ноге или только на одном месте.
Это игра, для которой подойдет все, что имеется под рукой, а также непрозрачный мешок, в который помещаются предметы. Ребенку нужно будет на ощупь угадать предметы, описывая их. Такая игра точно будет интересна детям в возрасте от двух до шести лет.
Для этой увлекательной игры потребуется свободное пространство. Из мебели нужно соорудить что-то вроде «полосы препятствий», которую ребенку нужно будет преодолеть, соблюдая при это условия, например, пройти по разложенным листам бумаги.
Игра понравится любым детям, особенно любителям рисования. По правилам, нужно загадать какой-либо предмет и попросить ребенка нарисовать его, а родители в это время будут подсказывать.
Эту игру можно проводить сразу с несколькими детьми. Родителям нужно придумать вопросы на разные темы и написать их на отдельном листе. На другом листе надо нарисовать табло, куда будут вноситься очки, заработанные участниками игры за правильные ответы.
Правила увлекательного квеста следующие: в одной из комнат нужно спрятать какой-либо предмет и составить для ребенка интересную карту поиска. На ней можно отметить пункты, на которых ребенок будет выполнять какие-либо задания и получать подсказки.
Игра максимально проста: родителям нужно загадать любое слово, а ребенок будет пробовать угадать его, задавая наводящие вопросы.
Эта игра подойдет для детей, которые уже умеют писать и читать. На листе бумаги взрослому нужно написать длинное слово, из которого ребенок будет составлять другие, более короткие слова.
Это новый взгляд на игру, знакомую многим с детства. Ребенка с завязанными глазами нужно поставить на начало пути и, давая ему подсказки, направлять его до конечной точки. Такая игра может понравиться даже непоседливым детям.
Эта игра не только интересная, но и полезная, так как она тренирует логику и воображение. По правилам, ребенку нужно найти в комнате предметы, обладающие общими признаками, для примера — вкус, цвет, форма или размер. Если в игру вовлечены несколько человек, то победителем становится тот, кто смог назвать наибольшее количество предметов.
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