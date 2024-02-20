Гаджеты в сторону: тюменцам рассказали, чем можно занять ребенка

Это игра, для которой подойдет все, что имеется под рукой, а также непрозрачный мешок, в который помещаются предметы. Ребенку нужно будет на ощупь угадать предметы, описывая их. Такая игра точно будет интересна детям в возрасте от двух до шести лет.