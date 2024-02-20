Переработки и кумовство: тюменский водитель автобуса раскрыл изнанку своей работы

Что касается заработной платы, то у водителей общественного транспорта она напрямую зависит от числа отработанных часов — чем больше переработка установленной нормы, тем больше будет зарплата. В среднем размер заработной платы составляет 60-65 тысяч рублей с учетом переработки, без нее — около 50 тысяч рублей.