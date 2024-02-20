Переработки и кумовство: тюменский водитель автобуса раскрыл изнанку своей работы

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Об обратной стороне работы рассказал бывший тюменский водитель маршрутки и одного из автобусов ТПАТП № 1. По словам Евгений Шмонина, водителем общественного транспорта он работал шесть лет. Но решил уволиться из-за проблем, с которыми ему приходилось регулярно сталкиваться.
По его словам, в Тюмени имеются большие проблемы с обслуживанием автобусов — подвижной состав практически не получает данную услугу внепланово, лишь когда что-либо сломается.
«Один раз у меня на автобусе лопнуло колесо. Пассажиры очень испугались, но пострадавших не было. После этого автобус доставили в парк на ремонт, выдали новую резину. Но из шести колес, что стоят на автобусе, четыре были разными. При этом только внутренние новые, остальные — с других автобусов», — рассказал Шмонин 72.RU.
Еще одна проблема, с которой он столкнулся — формальный техосмотр. Даже если что-то не в порядке, диспетчеры могут сказать, чтобы водитель выходил на линию.
«В путевке написано, что ты принял автобус, и всё, теперь это твоя ответственность. А что делать, тебе работать надо и детей кормить», — отметил Евгений Шмонин.
Не обходилось в работе и без кумовства — наряду с остальными работали водители, у которых был свой график — то есть они выходили на линию тогда, когда захотят.
«Может, это кумовство какое-то с начальниками? Приближенные они? У этих водителей свои графики работы, какой им нужен, а не пассажиру», — отметил бывший водитель.
Что касается заработной платы, то у водителей общественного транспорта она напрямую зависит от числа отработанных часов — чем больше переработка установленной нормы, тем больше будет зарплата. В среднем размер заработной платы составляет 60-65 тысяч рублей с учетом переработки, без нее — около 50 тысяч рублей.
Успел поработать Евгений и на маршрутках. Там, по его словам, ситуация еще хуже, так как по совместительству водитель работает еще кондуктором.
«Водителю надо всех обилетить, соблюдать интенсивность движения. То есть мне приходилось ехать так, чтобы ни переднего не догнать, ни заднего не пропустить вперед. Иногда даже приходилось проезжать остановки, чтобы график соблюсти. Некоторые вынуждены даже нарушать правила дорожного движения», — посетовал Евгений Шмонин.
В Тюмени на проблемы с общественным транспортом пассажиры жалуются регулярно. Горожане отмечают, что автобусы ездят не по графику и зачастую приезжают переполненными. Порой на морозе приходится ждать более получаса общественный транспорт.