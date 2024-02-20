Повышение ставок не пугает: в Тюмени вырос средний чек кредитов

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
В 2022 году средний чек кредитов составлял 334 тысячи рублей. Тем не менее, показатели 2022 и 2023 годов ниже, чем 2020 года, когда средний чек составлял 386 тысяч рублей, и 2021 года — 403 тысячи рублей.
Как рассказали аналитики Объединенного кредитного бюро РБК Тюмень, рост среднего чека отмечался в определенные месяцы. Например, резкий скачок наблюдался в марте 2022 года, когда ЦБ поднял ключевую ставку, а также в августе и сентябре 2023 года, когда Центробанк начал резко ужесточать денежно-кредитную политику.
Всего за год задолженность тюменцев по кредитам увеличилась на 30% и составила 497 миллиардов рублей. Более половины от общей суммы задолженности — ипотечные кредиты.
Ранее «Наш город» рассказывал о последствиях сохранения, снижения и повышения ключевой ставки ЦБ. В любом случае, решения Банка России меняют ситуацию на рынке недвижимости.