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Published Сегодня, 03:14

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Updated Сегодня, 03:16

В Тюменской области вырос средний чек кредитов

Повышение ставок не пугает: в Тюмени вырос средний чек кредитов

20 февраля 2024, 03:14
Фото: 1MI

В Тюменской области вырос средний чек кредитов

В 2023 году средний чек по всем кредитам в регионе вырос на 11,35% и составил 372 тысячи рублей. При этом, это все еще ниже показателей 2020 года.

В 2022 году средний чек кредитов составлял 334 тысячи рублей. Тем не менее, показатели 2022 и 2023 годов ниже, чем 2020 года, когда средний чек составлял 386 тысяч рублей, и 2021 года — 403 тысячи рублей.

Как рассказали аналитики Объединенного кредитного бюро РБК Тюмень, рост среднего чека отмечался в определенные месяцы. Например, резкий скачок наблюдался в марте 2022 года, когда ЦБ поднял ключевую ставку, а также в августе и сентябре 2023 года, когда Центробанк начал резко ужесточать денежно-кредитную политику.

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Всего за год задолженность тюменцев по кредитам увеличилась на 30% и составила 497 миллиардов рублей. Более половины от общей суммы задолженности — ипотечные кредиты.

Ранее «Наш город» рассказывал о последствиях сохранения, снижения и повышения ключевой ставки ЦБ. В любом случае, решения Банка России меняют ситуацию на рынке недвижимости.

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