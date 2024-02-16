Директор «Этажи» рассказал о последствиях сохранения ключевой ставки ЦБ

Сегодня, 16 февраля стало известно, что Банк России сохранил ставку на уровне 16%. Как прокомментировал глава федеральной риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, россиянам предстоит многомесячный цикл жизни в режиме высокой учетной ставки. А это значит гарантированное снижение цен и ощутимое снижение объемов сделок.