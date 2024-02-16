Директор «Этажи» рассказал о последствиях сохранения ключевой ставки ЦБ

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
С другой стороны, снижение ключевой ставки может способствовать более доступным условиям ипотеки, что может стимулировать спрос на жилье и повысить стоимость квартир.
Сегодня, 16 февраля стало известно, что Банк России сохранил ставку на уровне 16%. Как прокомментировал глава федеральной риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, россиянам предстоит многомесячный цикл жизни в режиме высокой учетной ставки. А это значит гарантированное снижение цен и ощутимое снижение объемов сделок.
«В целом, конечно, адаптируется рынок недвижимости России, но всегда думаю: „Ну когда уже рынок недвижимости будет жить не в стрессовых условиях?“. Представляете ощущения девелоперов, которым надо на 3 года вперед понимать ситуацию? С ужасом сейчас осознал, что у меня уже мозг привык думать, что сейчас что-то плохое может произойти с экономикой. Большое счастье, что вера и оптимизм врожденные качества у большинства людей», — отметил Ильдар Хусаинов.
Ранее сообщалось, что цена квадратного метра в тюменских новостройках снизилась впервые за 10 лет.