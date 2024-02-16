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Published Сегодня, 11:38

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Updated Сегодня, 11:40

Директор «Этажи» рассказал о последствиях сохранения ключевой ставки ЦБ

Директор «Этажи» рассказал о последствиях сохранения ключевой ставки ЦБ

16 февраля 2024, 11:38
Фото: 1MI
Решение о ключевой ставке Центрального банка влияет на многие аспекты экономики, включая рынок недвижимости. Повышение ключевой ставки может увеличить затраты на ипотеку, что потенциально снизит спрос на жилье и оценимую стоимость квартир.

С другой стороны, снижение ключевой ставки может способствовать более доступным условиям ипотеки, что может стимулировать спрос на жилье и повысить стоимость квартир.

Сегодня, 16 февраля стало известно, что Банк России сохранил ставку на уровне 16%. Как прокомментировал глава федеральной риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, россиянам предстоит многомесячный цикл жизни в режиме высокой учетной ставки. А это значит гарантированное снижение цен и ощутимое снижение объемов сделок.

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«В целом, конечно, адаптируется рынок недвижимости России, но всегда думаю: „Ну когда уже рынок недвижимости будет жить не в стрессовых условиях?“. Представляете ощущения девелоперов, которым надо на 3 года вперед понимать ситуацию? С ужасом сейчас осознал, что у меня уже мозг привык думать, что сейчас что-то плохое может произойти с экономикой. Большое счастье, что вера и оптимизм врожденные качества у большинства людей», — отметил Ильдар Хусаинов.

Ранее сообщалось, что цена квадратного метра в тюменских новостройках снизилась впервые за 10 лет.

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#Общество#Экономика#Тюмень#Ипотека#Спрос на жилье#Этажи#Банк России#Новостройки#Девелоперы#Рынок недвижимости#Алина Петрова
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