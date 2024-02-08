«Страна Девелопмент» предложила снизить банковскую комиссию для застройщиков до 3-4%

Программа льготной ипотеки — важнейший инструмент государственной поддержки, который стимулирует развитие рынка и позволяет застройщикам реализовывать свои проекты. К тому же, это самый доступный способ улучшения жилищных условий для большей части населения страны. После сокращения бюджетной компенсации банкам за кредитование по льготным ставкам, часть крупных игроков ипотечного рынка России ввела схему комиссий по льготной ипотеке для застройщиков до 9%.