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Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

«Страна Девелопмент» предложила снизить банковскую комиссию для застройщиков до 3-4%

«Страна Девелопмент» предложила снизить банковскую комиссию для застройщиков до 3-4%

8 февраля 2024, 12:53
Фото: «Страна Девелопмент»
Банки должны оптимизировать нагрузку на застройщиков, чтобы льготная ипотека продолжила свое существование. Об этом заявил президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков в ходе конференции Сбера для застройщиков «Время изменений: вызовы — 2024».

Программа льготной ипотеки — важнейший инструмент государственной поддержки, который стимулирует развитие рынка и позволяет застройщикам реализовывать свои проекты. К тому же, это самый доступный способ улучшения жилищных условий для большей части населения страны. После сокращения бюджетной компенсации банкам за кредитование по льготным ставкам, часть крупных игроков ипотечного рынка России ввела схему комиссий по льготной ипотеке для застройщиков до 9%.

Необходимо снизить процент платежа от застройщика до 3-4% и уменьшить срок субсидирования кредитов от застройщиков с 30 до 10 лет (сейчас банки просят комиссию от девелоперов на максимальный срок), — заявил Александр Гайдуков.

По мнению эксперта, более низкий процент позволит девелоперам не ухудшить продукт и зафиксировать цены на недвижимость. Также Александр Гайдуков выступил с предложением задействовать доходность счетов-эскроу вместо комиссионного вознаграждения. На таких счетах лежат крупные суммы, но не участвуют в ипотеке.

Для сохранения стабильности отрасли, государству, финансовым институтам и девелоперам необходимо предпринимать совместные усилия, направленные на развитие работающих инструментов, в первую очередь ипотеки, — отметил эксперт.

Несмотря на новые вызовы и сложности, отрасль девелопмента по-прежнему остается ключевым драйвером российской экономики.

#Экономика#Тюмень#Россия#Застройщики#Ипотека#Развитие#Девелоперы#Анастасия Имамахметова#Страна#Рынок недвижимости
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