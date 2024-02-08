«Страна Девелопмент» предложила снизить банковскую комиссию для застройщиков до 3-4%

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Программа льготной ипотеки — важнейший инструмент государственной поддержки, который стимулирует развитие рынка и позволяет застройщикам реализовывать свои проекты. К тому же, это самый доступный способ улучшения жилищных условий для большей части населения страны. После сокращения бюджетной компенсации банкам за кредитование по льготным ставкам, часть крупных игроков ипотечного рынка России ввела схему комиссий по льготной ипотеке для застройщиков до 9%.
Необходимо снизить процент платежа от застройщика до 3-4% и уменьшить срок субсидирования кредитов от застройщиков с 30 до 10 лет (сейчас банки просят комиссию от девелоперов на максимальный срок), — заявил Александр Гайдуков.
По мнению эксперта, более низкий процент позволит девелоперам не ухудшить продукт и зафиксировать цены на недвижимость. Также Александр Гайдуков выступил с предложением задействовать доходность счетов-эскроу вместо комиссионного вознаграждения. На таких счетах лежат крупные суммы, но не участвуют в ипотеке.
Для сохранения стабильности отрасли, государству, финансовым институтам и девелоперам необходимо предпринимать совместные усилия, направленные на развитие работающих инструментов, в первую очередь ипотеки, — отметил эксперт.
Несмотря на новые вызовы и сложности, отрасль девелопмента по-прежнему остается ключевым драйвером российской экономики.