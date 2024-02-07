Риэлтор рассказала, когда подешевеют квартиры в Тюмени

Арендное жилье в январе 2024 года стало заметно дешеветь в ряде российских городов. Исключением не стала и Тюмень. Как сообщает федеральный портал «Мир квартир», в перспективе возможен и рост цен.

В настоящее время «однушки» сдаются за 21 178 рублей в месяц. Цена двушек снизилась незначительно до 27 047 рублей в месяц. О том, в связи с чем связана такая ситуация, " Наш город» поговорил с риэлтором Кристиной Баевой. По оценке агента, одним из факторов данной ситуации служит избыточное предложение арендного жилья. В зимнее время уменьшение активности на рынке недвижимости обусловлено праздниками. Также специалист в сфере недвижимости ответила, когда в целом ждать снижения стоимости квартир в Тюмени и других российских городах. «Обычно цены на квартиры в России могут немного снижаться в летний период, особенно в конце лета (август–сентябрь). В это время многие люди уезжают в отпуск, а студенты и выпускники ВУЗов переезжают в другие города, в связи с началом учебного года, что может привести к увеличению предложения квартир», — сказала Кристина Баева. Ранее сообщалось, что за 2023 год жители Тюменской области оформили в банках 37 тысяч ипотечных кредитов на 132 миллиарда рублей. В 2024 году эксперты прогнозируют замедление роста ипотеки. Читайте также: Стало известно, где продают самые дешевые квартиры в Тюмени В Тюмени озвучили цену самой дорогой проданной квартиры. Это «однушка» В Тюмени резко снизился спрос на аренду жилья