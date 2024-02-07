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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Риэлтор рассказала, когда подешевеют квартиры в Тюмени

Риэлтор рассказала, когда подешевеют квартиры в Тюмени

7 февраля 2024, 13:44
Фото: 1MI
Арендное жилье в январе 2024 года стало заметно дешеветь в ряде российских городов. Исключением не стала и Тюмень. Как сообщает федеральный портал «Мир квартир», в перспективе возможен и рост цен.

В настоящее время «однушки» сдаются за 21 178 рублей в месяц. Цена двушек снизилась незначительно до 27 047 рублей в месяц.

О том, в связи с чем связана такая ситуация, " Наш город» поговорил с риэлтором Кристиной Баевой.

По оценке агента, одним из факторов данной ситуации служит избыточное предложение арендного жилья. В зимнее время уменьшение активности на рынке недвижимости обусловлено праздниками.

Также специалист в сфере недвижимости ответила, когда в целом ждать снижения стоимости квартир в Тюмени и других российских городах.

«Обычно цены на квартиры в России могут немного снижаться в летний период, особенно в конце лета (август–сентябрь). В это время многие люди уезжают в отпуск, а студенты и выпускники ВУЗов переезжают в другие города, в связи с началом учебного года, что может привести к увеличению предложения квартир», — сказала Кристина Баева.

Ранее сообщалось, что за 2023 год жители Тюменской области оформили в банках 37 тысяч ипотечных кредитов на 132 миллиарда рублей. В 2024 году эксперты прогнозируют замедление роста ипотеки.

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