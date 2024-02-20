«Река не для всех»: зачем тюменские власти решили сдать в аренду обмелевшую Туру?

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
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Updated Сегодня, 07:52
Тюменские власти планируют сдать в аренду на 20 лет участок Туры площадью 1300 квадратных метров, аукцион опубликован на портале ГИС Торги.
«Участок акватории реки Тура расположен на 180,013-179,943 км от устья, в границах Тюмени Тюменской области. Сдача в аренду на срок 20 лет. Начальная цена лота 18 тысяч 103 рубля, шаг аукциона 1 тысяча 810 рублей. Организатор торгов департамент недропользования и экологии Тюменской области», — указано в документах.
При том ставка платы за один квартал за пользование водным объектом составит в 2024 году — 1 224 720 руб/км2, в 2025 году — 1 406 160 руб/км2. На 2026–2044 годы ставка платы за пользование водными объектами не установлена — она будет зависеть от коэффициента изменения потребительских цен на товары в стране.
О том, кто получит участок реки в центре Тюмени стает известно лишь 21 марта сам аукцион пройдет 19-го марта. Однако подобное решение принималось властями и ранее, но тогда проходил аукцион на участок акватории Туры в границах села Яр в Тюменском муниципальном районе. Но Тогда начальная стоимость лота составляла 201,2 тысячи рублей. Однако торги были признаны несостоявшимися, так как на участие в аукционе была подана лишь одна заявка.
При том идея о передаче реки в пользование у тюменских экологов вызывает недоумение и жаркие споры. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета Александр Моторин говорит о том, что следовало бы заняться восстановительными работами на реке, а не продавать ее, пусть и на время.
«Я должен вам признаться чистосердечно, что это решение меня тоже весьма удивило. Я многократно пытался говорить о том, что требуется все-таки проведение работ по очистке русла реки, коллегия экологов города Тюмени поднимает этот вопрос на протяжении долгого времени, но власть никак не реагирует. У них традиционная отговорка — денег нет», — рассказал ученый.
Хотя практика сдачи в аренду природных богатств региона уже имела негативные последствия. Однако мнение специалистов о нерациональности этого решения не учитывались, что привело к плачевному результату.
«Мы живем здесь и вода нам нужна, на фоне засухи эта потребность только возрастает. И хочу сказать, что мы живем в интересные времена в интересной стране и нередко принимаются решения от которых приходишь в удивление. Давайте вспомним, как мы передали наши леса на 49 лет в аренду и что мы видим по факту — Боже мой упаси и помилуй! И сейчас уже депутаты, которые принимали это решение чиновники, поддержавшие его, глядя на практику применения, стали задаваться серьезными вопросами, хотя у населения они с самого начала возникали. Так вот и здесь точно также все», — рассуждает Моторин.
Он также считает, что получение природного ресурса в распоряжение частного лица также в прямом и переносном смысле отгораживается от города — жителям не дают доступа. Пока неизвестно перекроют ли тюменцам выход к реке, хотя эта перспектива вполне реальна.
«Я говорю это с большим сожалением, но это имеет место сплошь и рядом. Во многом мы ведем себя просто… Не хочу употреблять нехорошие слова, но вот таким вот образом», — говорит Моторин.
Отметим, что за последний год Тура более десятка раз била антирекорды и уровень воды достигал критических показателей. Экологи долгое время бились за проведение углубительных работ и очистку русла реки, однако на данный момент решений о проведении подобных мероприятий принято не было.
Гидролог Сергей Демченко также считает, что будущий арендатор может поспособствовать усугублению состояния водного объекта в целях более обширного пользования водным ресурсом.
«Мы же не знаем, кто получит объект в пользование и какие интересы он будет преследовать. Я допускаю мысль, что действия временного владельца могут пойти совсем не на благо региона», — говорит эксперт.
Хотя в условиях контракта прописано, что будущий арендатор должен содержать в чистоте береговую полосу, прибрежную защитную полосу, водоохранную зону в границах акватории, акваторию, предоставляемую в пользование.
«Однако в документе не указано, что арендатор, который получит очень выгодный и перспективный объект должен провести углубительные работы, хотя это вполне можно было бы включить в условия договора, так убили бы сразу двух зайцев и от такого реен я была бы польза», — считает Демченко.
О возможных положительных изменениях состояния Туры после передачи ее арендатору говорит и эколог Ирина Меняйлова. Она убеждена, что арендатор может инициировать санацию Туры, что помогло бы решить проблему отсутствия рекреационных зон. Это привело бы к развитию индустрии отдыха и туризма в Тюмени и вдоль всей реки, а также к вероятному уменьшению смертности населения при купании в необорудованных местах.
«Иногда, если у владельца какого-то ценного ресурса нет возможностей на его восстановление, то он привлекает стороннюю силу. Такое решение может быть благим, если в условия пользования будут включены необходимые иссохшей реке работы. Так можно сдать несколько последовательный участков и обязать владельцев вложиться в очистку русла и углубление, а саму аренду сделать чуть более выгодной и тогда все будут в плюсе», — рассуждает Меняйлова.
С этим мнением согласна и инженер-эколог Вера Трусова, она считает, что арендатор может и самостоятельно помочь Туре пережить засуху, что позже сыграет ему на руку ведь срок аренды достаточно длительный.
«Так как нынешний владелец объекта, как мы видим, со своими обязанностями не очень хорошо справляется, будет вполне разумно передать объект другому лицу. Арендатор под угрозой расторжения контракта и суда будет выполнять прописанные в договоре условия, что пойдет реке только на пользу», — уверена специалист.
А потому на данный момент сложно сказать, что находится под ковром решения о сдаче реки в аренду, многое зависит от того, кто получит этот ценный лот и как решит им распорядится.
С одной стороны, специалисты говорят о том, что арендатор будет вправе закрыть объект для посторонних лиц и его деятельность может нанести существенный урон по состоянии уже погибающей реки. Но если посмотреть на ситуацию с другого ракурса, то вполне вероятно, что арендатор может плотно взяться за проблемную реку и для наиболее эффективной работы привести ее в порядок, прислушавшись к мнению экологов, которые долгие годы говорят о необходимости помочь Туре пережить засуху.