«Река не для всех»: зачем тюменские власти решили сдать в аренду обмелевшую Туру?

С одной стороны, специалисты говорят о том, что арендатор будет вправе закрыть объект для посторонних лиц и его деятельность может нанести существенный урон по состоянии уже погибающей реки. Но если посмотреть на ситуацию с другого ракурса, то вполне вероятно, что арендатор может плотно взяться за проблемную реку и для наиболее эффективной работы привести ее в порядок, прислушавшись к мнению экологов, которые долгие годы говорят о необходимости помочь Туре пережить засуху.