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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

В Тюмени назвали вакансии с зарплатами до 150 тысяч рублей

Эксперты рассказали, кто в Тюмени может зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц

20 февраля 2024, 06:03
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени назвали вакансии с зарплатами до 150 тысяч рублей

Специалисты сервиса SuperJob проанализировали вакансии и отобрали самые высокооплачиваемые предложения февраля. В рейтинг попали 5 вакансий с предлагаемой зарплатой от 90 тысяч рублей.

Аналитики выяснили, что самую высокую зарплату в феврале в Тюмени предлагают менеджеру по загородной недвижимости — он может зарабатывать от 120 до 150 тысяч рублей.

На втором месте — зубной техник, которому предлагают зарабатывать от 100 до 150 тысяч, третье место занял руководитель отдела продаж с предлагаемой зарплатой в 100 тысяч рублей.

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На четвертом месте рейтинга расположился водитель грузового автомобиля, предлагаемая зарплата которого также составила 100 тысяч рублей. Замыкает пятерку лидеров по размеру предлагаемых зарплат портной-стилист, который может зарабатывать от 90 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюмень по перспективности для трудоустройства опередила Москву. В рейтинге регионов Тюменская область набрала 71.46 балла и заняла 44 место.

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