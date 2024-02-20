Эксперты рассказали, кто в Тюмени может зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Аналитики выяснили, что самую высокую зарплату в феврале в Тюмени предлагают менеджеру по загородной недвижимости — он может зарабатывать от 120 до 150 тысяч рублей.
На втором месте — зубной техник, которому предлагают зарабатывать от 100 до 150 тысяч, третье место занял руководитель отдела продаж с предлагаемой зарплатой в 100 тысяч рублей.
На четвертом месте рейтинга расположился водитель грузового автомобиля, предлагаемая зарплата которого также составила 100 тысяч рублей. Замыкает пятерку лидеров по размеру предлагаемых зарплат портной-стилист, который может зарабатывать от 90 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюмень по перспективности для трудоустройства опередила Москву. В рейтинге регионов Тюменская область набрала 71.46 балла и заняла 44 место.