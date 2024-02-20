«Вычеркнули из жизни»: в Тюмени сломались приложения для записи ко врачам

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Проблему с записью ко врачам с помощью приложения «Телемед 72» и «Виртуального консультанта 72» заметила тюменка Надежда Васькова.
«Все худшие пророчества фантастов реализованы. Искусственный интеллект вычеркнул меня из реальной жизни. Меня нет. Так мне ответил бот, когда я попыталась записаться в поликлинику на прием к терапевту. Полчаса безумных вопросов: кто я, сколько мне лет, к кому записать, и итог — вы нигде не стоите на учете, вас нет в базе данных», — пишет женщина на своей странице ВКонтакте.
С этой же проблемой столкнулась и другая местная жительница.
«Ужас. То же самое сегодня было. Не смогла записаться. Этот голос меня не слышит, по три раза уточняет одно и то же. Плюнула. Пошла сама в поликлинику», — поделилась Светлана Швед.
В комментариях тюменцы рекомендуют записываться на прием как раньше — через оператора, который отвечает сразу после автоответчика.
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