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Published Сегодня, 05:30

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Updated Сегодня, 05:32

В Тюмени не работают приложения для записи ко врачам

«Вычеркнули из жизни»: в Тюмени сломались приложения для записи ко врачам

20 февраля 2024, 05:30
Фото: 1MI

В Тюмени не работают приложения для записи ко врачам

Люди сообщают, что из баз данных удаляются их учетные записи. Из-за этого тюменцы не могут записаться к тому или иному врачу на прием.

Проблему с записью ко врачам с помощью приложения «Телемед 72» и «Виртуального консультанта 72» заметила тюменка Надежда Васькова.

«Все худшие пророчества фантастов реализованы. Искусственный интеллект вычеркнул меня из реальной жизни. Меня нет. Так мне ответил бот, когда я попыталась записаться в поликлинику на прием к терапевту. Полчаса безумных вопросов: кто я, сколько мне лет, к кому записать, и итог — вы нигде не стоите на учете, вас нет в базе данных», — пишет женщина на своей странице ВКонтакте.

С этой же проблемой столкнулась и другая местная жительница.

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«Ужас. То же самое сегодня было. Не смогла записаться. Этот голос меня не слышит, по три раза уточняет одно и то же. Плюнула. Пошла сама в поликлинику», — поделилась Светлана Швед.

В комментариях тюменцы рекомендуют записываться на прием как раньше — через оператора, который отвечает сразу после автоответчика.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тобольска жалуются на странных торговцев барахлом. Мужчины на дорогой иномарке предлагают людям купить б/у инструменты, а вырученные деньги обещают отправить на помощь бойцам СВО.

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