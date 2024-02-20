Замгенпрокурора РФ поставил на контроль решение проблем с транспортом в Тюмени

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Во время совещания Зайцев заявил, что обеспокоен ситуацией с пассажирскими перевозками в Тюмени — несоблюдением расписания движения, невыпуском транспорта на линию и выпуском неисправных автобусов.
Силовики проработали пути решения этих проблем, а их реализация поставлена на контроль прокуратуры.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы массово жалуются на общественный транспорт. Горожане утверждают, что в мороз автобусы не выходят на линию, ездят не по графику и пропускают остановки.