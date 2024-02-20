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Published Сегодня, 05:04

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Updated Сегодня, 05:06

Замгенпрокурора РФ поставил на контроль решение проблем с транспортом в Тюмени

Замгенпрокурора РФ поставил на контроль решение проблем с транспортом в Тюмени

20 февраля 2024, 05:04
Фото: 1MI

Замгенпрокурора РФ поставил на контроль решение проблем с транспортом в Тюмени

Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев посетил Тюмень и обсудил с органами власти вопросы пассажирских перевозок.

Во время совещания Зайцев заявил, что обеспокоен ситуацией с пассажирскими перевозками в Тюмени — несоблюдением расписания движения, невыпуском транспорта на линию и выпуском неисправных автобусов.

Силовики проработали пути решения этих проблем, а их реализация поставлена на контроль прокуратуры.

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Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы массово жалуются на общественный транспорт. Горожане утверждают, что в мороз автобусы не выходят на линию, ездят не по графику и пропускают остановки.

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#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Прокуратура#Жалобы#Автобусы#Новости тюмени#Любовь Селезнева
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