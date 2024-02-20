В Тюмени подешевели бананы. Велика ли разница?

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
«Наш город» узнал, сколько стоят бананы в феврале и сильно ли отличается цена от той, что указана в официальной статистике.
В среднем, в магазинах Тюмени бананы сейчас стоят 119 рублей 99 копеек. За такую цену их продают в магазинах «Окей», «Лента» и «Пятерочка».
В Магните они стоят столько же, но такая цена выставлена из-за скидки, без которой их продают за 159 рублей 99 копеек. Выходит, что без скидки их стоимость даже немного выше указанной Росстатом.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени овощи подорожали почти на 70%. Рекорды по росту стоимости бьют томаты и огурцы. Также заметно выросли в цене лимоны и груши.