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Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

В тюменских магазинах подешевели бананы

В Тюмени подешевели бананы. Велика ли разница?

20 февраля 2024, 07:41
Фото: 1MI

В тюменских магазинах подешевели бананы

За год бананы заметно подорожали: цена подскочила до 158 рублей. По данным Росстата, столько они стоили в январе, но в феврале ситуация изменилась.

«Наш город» узнал, сколько стоят бананы в феврале и сильно ли отличается цена от той, что указана в официальной статистике.

В среднем, в магазинах Тюмени бананы сейчас стоят 119 рублей 99 копеек. За такую цену их продают в магазинах «Окей», «Лента» и «Пятерочка».

Фото: nashgorod.ru

В Магните они стоят столько же, но такая цена выставлена из-за скидки, без которой их продают за 159 рублей 99 копеек. Выходит, что без скидки их стоимость даже немного выше указанной Росстатом.

Фото: nashgorod.ru

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени овощи подорожали почти на 70%. Рекорды по росту стоимости бьют томаты и огурцы. Также заметно выросли в цене лимоны и груши.

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#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Цены#Магазины#Росстат#Любовь Селезнева
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