nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

В Тюмени задержали закладчика, который фотографировал сугробы

В Тюмени полицейские застали закладчика за фотографированием сугробов

20 февраля 2024, 06:55
Фото: 1MI

В Тюмени задержали закладчика, который фотографировал сугробы

На подозрительного мужчину полицейским пожаловался прохожий. Стражам порядка фотограф сразу сказал, что делал закладки.

В присутствии понятых в сугробах были найдены тайники с двенадцатью свертками. Экспертиза установила, что в пакетиках в общей сложности более шести граммов N-метилэфедрона.

В отношении закладчика возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков в значительном размере. Тюменцу грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы, сейчас он находится под домашним арестом.

«Запреты и выдворение»: как полиция и власти следят за мигрантами в Тюменской области
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал, что полицейские задержали пенсионерку с фаршированной наркотиками рыбой. Запрещенные вещества она купила в Екатеринбурге и везла в Тюмень, где и планировала наладить сбыт.

Читайте также:
Эксперты рассказали, кто в Тюмени может зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц«Вычеркнули из жизни»: в Тюмени сломались приложения для записи ко врачамЗамгенпрокурора РФ поставил на контроль решение проблем с транспортом в Тюмени
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Задержание#Наркопреступления#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Река не для всех»: зачем тюменские власти решили сдать в аренду обмелевшую Туру?
Сегодня, 07:24
«Ответственность большая»: тюменские таксисты не хотят возить пассажиров с детьми
Сегодня, 03:24
В Тюмени мигранты увольняются со строек
Сегодня, 04:17
«Город для гостей»: что изменится в Тюмени с развитием туристического потенциала?
Вчера, 06:22
Ипотека — дело тонкое: тюменцам объяснили, почему им отказывают в кредитовании
Вчера, 10:00
В зоне СВО погибли два бойца из Тюменской области
Сегодня, 02:28