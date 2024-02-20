В Тюмени полицейские застали закладчика за фотографированием сугробов

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
В присутствии понятых в сугробах были найдены тайники с двенадцатью свертками. Экспертиза установила, что в пакетиках в общей сложности более шести граммов N-метилэфедрона.
В отношении закладчика возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков в значительном размере. Тюменцу грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы, сейчас он находится под домашним арестом.
Ранее «Наш город» сообщал, что полицейские задержали пенсионерку с фаршированной наркотиками рыбой. Запрещенные вещества она купила в Екатеринбурге и везла в Тюмень, где и планировала наладить сбыт.