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Posted 9 февраля, 04:34

Published 9 февраля, 04:34

Modified Сегодня, 02:44

Updated Сегодня, 02:44

В Тюменской области появилась карта с инвестплощадками в 3D

В Тюменской области появилась карта с инвестплощадками в 3D

9 февраля 2024, 04:34
Фото: 1MI
Успешный выбор местоположения для бизнеса возможен с новым сервисом — 3D-панорамы инвестиционных площадок. Интерактивная карта размещена на инвестпортале Тюменской области.
Фото: телеграм-канал Инвестагентства ТО

Сервис позволяет виртуально посетить инвестиционную площадку и рассмотреть её со всех ракурсов без необходимости выезда на место. Каждая локация имеет свою отдельную страницу с характеристиками и особенностями.

Возможности сервиса позволяют оценить доступ к инженерным сетям, узнать разрешенные виды использования, наличие преференциальных условий, а также ознакомиться с объектами в окрестностях для будущего моделирования проектов строительства.

Сервис 3D-панорам доступен не только для инвестиционных площадок, но также и для частных собственников крупных территорий. В настоящее время ведутся переговоры о размещении их территорий на данном сервисе.

Реестр инвестиционных площадок постоянно обновляется. Для ознакомления с вариантами площадок и подачи заявки на аренду или покупку можно по ссылке.

Десять лет назад с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.

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