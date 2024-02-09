В Тюменской области появилась карта с инвестплощадками в 3D

Posted 9 февраля, 04:34
Published 9 февраля, 04:34
Modified Сегодня, 02:44
Updated Сегодня, 02:44
Сервис позволяет виртуально посетить инвестиционную площадку и рассмотреть её со всех ракурсов без необходимости выезда на место. Каждая локация имеет свою отдельную страницу с характеристиками и особенностями.
Возможности сервиса позволяют оценить доступ к инженерным сетям, узнать разрешенные виды использования, наличие преференциальных условий, а также ознакомиться с объектами в окрестностях для будущего моделирования проектов строительства.
Сервис 3D-панорам доступен не только для инвестиционных площадок, но также и для частных собственников крупных территорий. В настоящее время ведутся переговоры о размещении их территорий на данном сервисе.
Реестр инвестиционных площадок постоянно обновляется. Для ознакомления с вариантами площадок и подачи заявки на аренду или покупку можно по ссылке.
Десять лет назад с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.