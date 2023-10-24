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Posted 24 октября, 11:49

Published 24 октября, 11:49

Modified 24 октября, 11:51

Updated 24 октября, 11:51

Тюменский регион занял второе место по числу инветспроектов в УрФО

Тюменский регион занял второе место по числу инветспроектов в УрФО

24 октября 2023, 11:49
Фото: 1MI
Тюменская область вошла в тройку лидеров УрФО по количеству инвестпроектов. С каждым годом их число продолжает расти.

В 2023 году 52,4% тюменских компаний реализуют проекты стоимостью более двух млрд рублей, а 23,8% занимаются проектами на сумму до 500 млн рублей. Стоит отметить, что общая сумма инвестпроектов Уральского федерального округа достигла 328,4 млрд рублей. Количество реализуемых проектов выросло на 36,5% в сравнении с прошлым годом. Такой хороший прирост эксперты связывают с эффективным управлением.

Возглавила рейтинг Свердловская область, а тройку лидеров замкнул Челябинский регион.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Компании#Проекты#УрФО#Рейтинг#Дмитрий Балобанов
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