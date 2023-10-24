Тюменский регион занял второе место по числу инветспроектов в УрФО

В 2023 году 52,4% тюменских компаний реализуют проекты стоимостью более двух млрд рублей, а 23,8% занимаются проектами на сумму до 500 млн рублей. Стоит отметить, что общая сумма инвестпроектов Уральского федерального округа достигла 328,4 млрд рублей. Количество реализуемых проектов выросло на 36,5% в сравнении с прошлым годом. Такой хороший прирост эксперты связывают с эффективным управлением.