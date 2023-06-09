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Масштабный инвестпроект: в Тюмени через 2 года построят доходный дом

9 июня 2023, 13:03
Фото: 1MI

В Тюмени арендный дом получил статус масштабного инвестпроекта

В Заречной части Тюмени на улице Береговой во второй половине 2023 года начнут строить доходный дом. Землю девелоперу выделят на льготных условиях — без конкурса.

Застройщиком станет СЗ «Звезда». В здании появятся около 200 квартир с отделкой и мебелью. Проект разработан ДОМ.РФ.

Строители проработают доступность к городской набережной и гармоничность расположения игровых площадок. Стройка получила статус масштабного инвестиционного проекта, застройщику выделили для этого участок без конкурса.

Представители ДОМ.РФ отметили, что проект в Тюмени — уже третий успешный пример такого взаимодействия после Липецка и Тамбова. Доходный дом появится через 2 года.

В мае в Тюмень резко вырос спрос на аренду дачных участков и загородных домов. В настоящее время он значительно превышает количество предложений на рынке.

Стоит отметить, что в топ-10 городов с самой быстрой окупаемостью и высокой доходностью от сдачи однокомнатных квартир в аренду в мае вошел Тобольск. Покупка однокомнатной квартиры в среднем обойдется местным жителям в 2,5 млн рублей, а сдать в аренду жилье можно в среднем за 18,8 тыс. рублей в месяц. По данным экспертов квартира может окупиться за 11 лет, а ее доходность составит почти 9%. Лидирует в десятке Губаха (Пермский край), однокомнатная квартира в этом городе будет стоить в среднем 900 тыс. рублей, а аренда «однушки» — 17,2 тыс. рублей в месяц. Финансовые вложения в квартиру в Губахе окупятся за 4,5 года. Также в рейтинг вошли такие города, как Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Ухта, Усть-Илимск, Губкинский, Волхов, Балаково и Нижний Тагил.

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