На участке федеральной трассы в Тюменской области ограничили движение

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Ограничения затронули участок федеральной трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на подъезде к Ишиму — с 497 по 584 километр.
В ГИБДД Тюменской области дополнили, что мера вводится до улучшения погодных условий. Легковые автомобили и небольшой грузовой транспорт могут проехать без ограничений.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за проведения гонки «Лыжня России» перекроют Рощинское шоссе. Автомобилистам предлагают объехать по улице Ямской.