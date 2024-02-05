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Published Сегодня, 09:18

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Updated Сегодня, 09:20

В Тюменской области ограничили движение на федеральной трассе

На участке федеральной трассы в Тюменской области ограничили движение

5 февраля 2024, 09:18
Фото: 1MI

В Тюменской области ограничили движение на федеральной трассе

Ограничение движения было введено в связи с погодными условиями. На данный момент мера касается только крупногабаритного и пассажирского транспорта.

Ограничения затронули участок федеральной трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на подъезде к Ишиму — с 497 по 584 километр.

В ГИБДД Тюменской области дополнили, что мера вводится до улучшения погодных условий. Легковые автомобили и небольшой грузовой транспорт могут проехать без ограничений.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за проведения гонки «Лыжня России» перекроют Рощинское шоссе. Автомобилистам предлагают объехать по улице Ямской.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Трасса#Ограничения#Федеральная трасса#Ограничение движения#Предупреждение#Любовь Селезнева
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