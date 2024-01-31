Из-за «Лыжни России» в Тюмени перекроют Рощинское шоссе

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В Тюмени в связи с проведением гонки «Лыжня России» 10 февраля с 06:30 до 14:00 будет перекрыто движение по Рощинскому шоссе. Об этом предупреждает администрация города.
Также возможны ограничения движения по улице Льва Толстого на участке от Флотской до Ямской и по улице Ямской на участке от улицы Льва Толстого до объездной.
Ограничения коснутся всех видов транспорта. Автомобилистам предлагают объезжать по улице Ямской.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продлили ограничения движения по Камышинской. Дорога закрыта из-за сноса долгостроя.