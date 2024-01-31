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Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

В Тюмени перекроют Рощинское шоссе

Из-за «Лыжни России» в Тюмени перекроют Рощинское шоссе

31 января 2024, 05:12
Фото: 1MI

В Тюмени перекроют Рощинское шоссе

Движение будет прекращено по проезду от дома №2к13 до дома №2к16. Ограничения могут затронуть еще несколько улиц.

В Тюмени в связи с проведением гонки «Лыжня России» 10 февраля с 06:30 до 14:00 будет перекрыто движение по Рощинскому шоссе. Об этом предупреждает администрация города.

Фото: администрация Тюмени

Также возможны ограничения движения по улице Льва Толстого на участке от Флотской до Ямской и по улице Ямской на участке от улицы Льва Толстого до объездной.

Ограничения коснутся всех видов транспорта. Автомобилистам предлагают объезжать по улице Ямской.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продлили ограничения движения по Камышинской. Дорога закрыта из-за сноса долгостроя.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Ограничения#Лыжные гонки#Лыжня России#Ограничение движения#Любовь Селезнева
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