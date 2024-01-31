В Тюмени в схему движения маршрута №21 добавят новые остановки

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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В схему движения маршрута «Завод медоборудования — Андреевская» включат две остановки в прямом и обратном направлении — «Улица 95 лет Тюменского района» и «ДК „Строитель“».
Также было изменено расписание движения двух маршруток. Изменения коснулись маршрутов №80 «микрорайон Лесной — ДК „Строитель“» и №80д «Юрты Андреевские — ДК „Строитель““
Ранее «Наш город» сообщал, что новую остановку включили в схему движения маршрута №61. На рейсе появился остановочный пункт «Поворот на с. Луговое».