Улицу в центре Тюмени перекрыли еще на месяц из-за сноса долгостроя

Здание на Герцена — Камышинской было признано самовольной постройкой в 2019 году. Тогда компанию-застройщика обязали снести долгострой в течение 12 месяцев, однако данное требование выполнено не было. Позже администрация Тюмени передала подряд «ТехЭнергоРесурс». Работы должны были провести до июня 2022 года, но затем их перенесли на май 2023 года, однако незадолго до этого контракт с «ТехЭнергоРесурс» был расторгнут.