Улицу в центре Тюмени перекрыли еще на месяц из-за сноса долгостроя

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
«В связи с производственной необходимостью при выполнении работ по
сносу постройки срок прекращения движение на автомобильной дороге по улице Камышинской на участке от улицы Смоленской до улицы Герцена продлен до 1 марта 2024 года», — сообщает администрация Тюмени.
Объехать закрытый участок дороги можно по Крупской, Герцена и Каширской.
Избавить областную столицу от долгостроя, расположенного в квадрате улиц Герцена — Камышинской — Смоленской — Дзержинского, городские власти намерены до марта 2024 года. Контракт на работы по демонтажу здания заключен с компанией «Градстрой».
Здание на Герцена — Камышинской было признано самовольной постройкой в 2019 году. Тогда компанию-застройщика обязали снести долгострой в течение 12 месяцев, однако данное требование выполнено не было. Позже администрация Тюмени передала подряд «ТехЭнергоРесурс». Работы должны были провести до июня 2022 года, но затем их перенесли на май 2023 года, однако незадолго до этого контракт с «ТехЭнергоРесурс» был расторгнут.