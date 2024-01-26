«Какая пятница без выпивки?»: насколько остро в регионе стоит вопрос алкоголизма?

Тюменцам рассказали о стадиях развития алкоголизма

В Тюменской области диагноз «алкоголизм» стоит, как минимум, у 10 тысяч человек. При том врачи убеждены, что на деле алкоголиков больше, но они попросту не готовы признать наличие заболевания.

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