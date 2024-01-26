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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Тюменцам рассказали о стадиях развития алкоголизма.

«Какая пятница без выпивки?»: насколько остро в регионе стоит вопрос алкоголизма?

26 января 2024, 10:03
Фото: 1MI
Тюменцам рассказали о стадиях развития алкоголизма.

Тюменцам рассказали о стадиях развития алкоголизма

В Тюменской области диагноз «алкоголизм» стоит, как минимум, у 10 тысяч человек. При том врачи убеждены, что на деле алкоголиков больше, но они попросту не готовы признать наличие заболевания.

Алкоголь — причина жутких трагедий

Значительная часть бытовых конфликтов в Тюмени, которые позже заканчиваются уголовными делами и вызовом бригады скорой помощи, происходят, в частности, из-за алкоголя.

«Часто, когда дело доходит до применения насилия и нанесения тяжких и особо тяжких телесных повреждений, один или оба участника конфликта пребывают в состоянии алкогольного опьянения. Также, по статистике, ДТП с участием пьяных водителей имеют более тяжелые последствия», — рассказал «Нашему городу» собственный источник в правоохранительных органах.

Юрист Павел Шадрин также отмечает, что состояние опьянения является больше не смягчающим, а отягчающим обстоятельством. В статье 23 УК РФ указано, что алкогольное опьянение преступника не является основанием для освобождения от ответственности и наказания.

«Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя не может рассчитывать на смягчение наказания, ссылаясь на потерю самоконтроля, как причину совершения преступления. Учитываться состояние будет лишь в условиях наличие диагноза „алкоголизм“, что попросту повлечет дополнительную экспертизы и может стать основанием для принудительного лечения», — говорит юрист.
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Как отличить заболевание от «периодического выпивания»

Врач-нарколог Ирина Лейман, говорит о том, что многие люди, которым следовало бы поставить подобный диагноз, убеждены в том, что здоровы и вовсе не имеют проблем с алкоголем.

«Часто люди приходят за справками и отвечая на базовые вопросы честно удивляются подозрению на алкоголизм и отрицают их. Однако, если ваша пятница не может пройти без выпивки или вы не можете пройти мимо прилавка с алкоголем, то это уже сигнализирует о наличии проблемы», — говорит врач.

Также, по словам нарколога, симптомами алкоголизма можно считать:

  • употребление алкоголя в одиночку;
  • потеря контроля в состоянии опьянения, совершение необдуманных поступков;
  • употребление алкоголя в повышенных дозировках, постоянное увеличение объема, употребляемого;
  • невозможность проведения времени с близкими без алкоголя;
  • отрицание проблем с алкоголем, агрессивная реакция на упоминание заболевания.
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Заведующая отделением профилактики городской поликлиники №8 Анастасия Гук отмечает также физиологические проблемы, которые возникают на фоне чрезмерного употребления спиртного.

«Алкоголь вызывает поражение сосудов, гибель клеток крови и является одной из причин тяжелой сердечной недостаточности. Каждый второй мужчина, злоупотребляющий спиртным, имеет нарушения в работе сердца. Атеросклероз. Гипертония. Аритмия и кардиомиопатия. Для 15% пьющих мужчин все это в конце концов закончится остановкой сердца», — говорит врач.

Особенно опасно злоупотребление алкоголем для лиц, входящих в группы риска. Так, употребление спиртных напитков людьми с хроническими заболеваниями печени, почек, сердца может вызвать обострение болезней, об этом говорит заведующая диспансерным отделением областного наркологического диспансера Оксана Конищева.

«Также для людей, имеющих проблемы с употреблением спиртных напитков, прием даже небольшой дозы алкоголя может спровоцировать, а зачастую так и происходит, тяжелейший длительный запой. Иногда он начинается в конце декабря с корпоративов и не заканчивает даже 23 февраля. И в лучшем случае такие запои заканчиваются месяцем, проведенном в стационаре больницы. В худшем — смертью человека», — отметила Конищева.

Она также добавила, что погибают люди не от алкогольной зависимости, а от осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, которые вызывает употребление спиртных напитков.

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Способы борьбы с алкоголизмом

Как отмечают врачи, самое непростое в борьбе с алкоголизмом — это признание проблемы. Зачастую родственникам и близким страдающего от такого недуга человека, приходится чуть ли не насильно отправлять его на лечение.

«Очень жутко видеть, что даже люди, прошедшие процедуру кодировки, снова начинают пить и уходят в запои. Это показывает, что алкоголизм — это очень серьезная и страшная вещь, которой пренебрегать нельзя», — говорит врач-нарколог Ирина Лейман.

Она рекомендует тем, кто столкнулся с зависимостью или имеет таких людей в своем близком кругу, убедить их обратиться к специалисту, то может спасти человеку жизнь.

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