Чтобы не было мучительно больно: методы борьбы с похмельем

Posted Сегодня, 02:05
Published Сегодня, 02:05
Modified Сегодня, 02:05
Updated Сегодня, 02:05
Похмелье — это один из видов отравления организма. Его причиной служит повышение концентрации токсических веществ в организме вследствие употребления спиртных напитков. Иными словами, печень просто не справилась с количеством спирта, которое поступило в организм.
Для того, чтобы не «болеть» после праздника, следует помнить о норме — «безопасной дозой алкоголя» принято считать 25 мл этанола в сутки для здоровых мужчин и 12 мл для здоровых женщин (10 мл этанола содержится в 30 мл 40-градусного напитка, 75 мл крепленого сладкого вина, портвейна или вермута, 100 мл красного или белого сухого вина, шампанского, 250 мл пива.
Если вы планируете в новогоднюю ночь позволить себе немного лишнего, то можно предпринять в праздничный день меры, которые позволят минимизировать последствия злоупотребления.
За 12 часов и 4 часа до застолья следует принять двойную дозу витаминов В6, а также выпить по дозе витаминов В1 и С.
Это позволит улучшить работу печени и активизировать фермент «алкогольдегидрогеназу», катализирующий окисление спиртов.
Также за час до праздничного застолья необходимо принять двойную дозу пищеварительных ферментов: Мезим, Панкреатин, Креон, Микразим и т. д. Эти препараты позволят снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт.
Для того, чтобы разогнать метаболизм можно перед застольем и после принять дозу янтарной кислоты. Она позволит организму быстрее справиться с продуктами распада алкоголя.
Нелишним будет и сорбент — до и после празднования. И даже во время. Поэтому запаситесь активированным углем, смектой, полисорбом или энтеросгелем.
Внимание! Перед приемом препаратов следует прочитать инструкцию, проконсультироваться с врачом.
Специалисты настоятельно рекомендуют не смешивать во время застолья разные виды алкогольных напитков. В течение вечера-ночи употребляйте какой-либо один вид спиртных напитков. В противном случае, шансы избежать утреннего похмелья устремятся к нулю.
Не следует закусывать алкогольные напитки тяжелой и жирной пищей — жирным мясом, маринованными овощами, грибами, цитрусовыми, свежими томатами. Лучше выбирать легкие блюда — для того, чтобы не давать лишнюю нагрузку на печень, поджелудочную: свежие овощи (особенно свежие огурцы), отварной картофель (замедляет всасывание спирта), заливное (холодцы), квашеная капуста и соленые огурцы (не маринованные), которые богаты янтарной кислотой, морепродукты, отварная рыба, фрукты — яблоки, виноград, сыры.
Не следует запивать алкоголь сладкими газированными напитками и пакетированными соками — в них содержится сахар, который негативно воздействует на функционирование желудка.
Уменьшить пагубное воздействие присутствующих в водке токсичных веществ поможет домашний клюквенный морс, домашние томатный сок и апельсиновый сок. Также запивать крепкое спиртное, водку в частности, можно молоком. А вот от употребления чая и кофе следует воздержаться — эти напитки усиливают негативное воздействие этанола на печень.
Желательно во время застолья больше двигаться — танцы и прочая подвижность помогут вывести из организма токсины.
После застолья перед сном следует проветрить комнату. Если позволяет температура воздуха за окном, то желательно оставить окно на проветривании на всю ночь. Свежий воздух необходим для протекания всех необходимых процессов по очистке организма от продуктов распада алкоголя. Перед сном необходимо принять теплый душ, а также не забыть выпить дозу сорбентов. А самое главное — обязательно выспаться. Во время сна организм наберется сил.
Если тяжело заснуть из-за так называемых «вертолётов», можно попытаться заснуть сидя. В случае появления бессонницы — можно выпить теплый травяной успокаивающий сбор с небольшим количеством меда.
Утро после праздника следует начать с душа — вода позволит «освежить» голову. Правда, слишком горячий или контрастный душ принимать не стоит. Также категорически запрещено посещение бани и сауны.
Для того, чтобы быстрее избавиться от похмельного синдромам следует пить больше жидкости — чистой воды, минеральной воды, желательно с лимоном. Правда, не стоит выпивать за раз большой объем жидкости, чтобы не перегружать почки. Не лишним будет и принятие дозы сорбента.
Облегчить состояние помогут кисломолочные продукты, а также рассол от соленых огурцов или квашеной капусты. В последних содержится большое количество калия и магния, важных электролитов, что позволит восстановить водно-солевой баланс в организме.
Еще один народный метод для тех, кто любит овощные соки — томатный сок. Магний, калий и натрий восстановят водно-солевой баланс и ускорят обмен веществ, а клетчатка поможет пищеварительной системе.
Также облегчить состояние похмелья поможет правильная пища — куриный бульон, жидкая овсяная каша, домашний квас.
В числе популярных народных средств — острый доширак (с говядиной) и сытные супы. В числе которых уха, солянка, хаш, борщ. Правда, есть их стоит после того, как самочувствие улучшится.
А вот пить кофе, энергетические напитки, чай и тем более алкоголь для того, чтобы снять симптомы похмелья не следует. Прием данных напитков только усугубит состояние.
Если же, несмотря на принятые меры, отравления избежать не удалось, то следует обратиться за медицинской помощью.