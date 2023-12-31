nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:05

Published Сегодня, 02:05

Modified Сегодня, 02:05

Updated Сегодня, 02:05

Чтобы не было мучительно больно: методы борьбы с похмельем

Чтобы не было мучительно больно: методы борьбы с похмельем

31 декабря 2023, 02:05
Фото: 1MI
Головная боль, тошнота, ломота в теле и желание сделать все, что угодно лишь бы избавиться от этого неприятного состояния. С похмельем после веселой вечеринки сталкивался, наверное, каждый взрослый человек. Как быстро от похмелья утром и что надо делать в день застолья — выяснил «Наш город»

Похмелье — это один из видов отравления организма. Его причиной служит повышение концентрации токсических веществ в организме вследствие употребления спиртных напитков. Иными словами, печень просто не справилась с количеством спирта, которое поступило в организм.

Для того, чтобы не «болеть» после праздника, следует помнить о норме — «безопасной дозой алкоголя» принято считать 25 мл этанола в сутки для здоровых мужчин и 12 мл для здоровых женщин (10 мл этанола содержится в 30 мл 40-градусного напитка, 75 мл крепленого сладкого вина, портвейна или вермута, 100 мл красного или белого сухого вина, шампанского, 250 мл пива.

Если вы планируете в новогоднюю ночь позволить себе немного лишнего, то можно предпринять в праздничный день меры, которые позволят минимизировать последствия злоупотребления.

Фото: 1MI

Витаминизация и ферменты до застолья

За 12 часов и 4 часа до застолья следует принять двойную дозу витаминов В6, а также выпить по дозе витаминов В1 и С.

Это позволит улучшить работу печени и активизировать фермент «алкогольдегидрогеназу», катализирующий окисление спиртов.

Также за час до праздничного застолья необходимо принять двойную дозу пищеварительных ферментов: Мезим, Панкреатин, Креон, Микразим и т. д. Эти препараты позволят снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Для того, чтобы разогнать метаболизм можно перед застольем и после принять дозу янтарной кислоты. Она позволит организму быстрее справиться с продуктами распада алкоголя.

Нелишним будет и сорбент — до и после празднования. И даже во время. Поэтому запаситесь активированным углем, смектой, полисорбом или энтеросгелем.

Внимание! Перед приемом препаратов следует прочитать инструкцию, проконсультироваться с врачом.

Фото: 1MI

Что нельзя делать во время застолья

Специалисты настоятельно рекомендуют не смешивать во время застолья разные виды алкогольных напитков. В течение вечера-ночи употребляйте какой-либо один вид спиртных напитков. В противном случае, шансы избежать утреннего похмелья устремятся к нулю.

Не следует закусывать алкогольные напитки тяжелой и жирной пищей — жирным мясом, маринованными овощами, грибами, цитрусовыми, свежими томатами. Лучше выбирать легкие блюда — для того, чтобы не давать лишнюю нагрузку на печень, поджелудочную: свежие овощи (особенно свежие огурцы), отварной картофель (замедляет всасывание спирта), заливное (холодцы), квашеная капуста и соленые огурцы (не маринованные), которые богаты янтарной кислотой, морепродукты, отварная рыба, фрукты — яблоки, виноград, сыры.

Фото: 1MI

Не следует запивать алкоголь сладкими газированными напитками и пакетированными соками — в них содержится сахар, который негативно воздействует на функционирование желудка.

Уменьшить пагубное воздействие присутствующих в водке токсичных веществ поможет домашний клюквенный морс, домашние томатный сок и апельсиновый сок. Также запивать крепкое спиртное, водку в частности, можно молоком. А вот от употребления чая и кофе следует воздержаться — эти напитки усиливают негативное воздействие этанола на печень.

Желательно во время застолья больше двигаться — танцы и прочая подвижность помогут вывести из организма токсины.

Фото: 1MI

Меры после застолья

После застолья перед сном следует проветрить комнату. Если позволяет температура воздуха за окном, то желательно оставить окно на проветривании на всю ночь. Свежий воздух необходим для протекания всех необходимых процессов по очистке организма от продуктов распада алкоголя. Перед сном необходимо принять теплый душ, а также не забыть выпить дозу сорбентов. А самое главное — обязательно выспаться. Во время сна организм наберется сил.

Если тяжело заснуть из-за так называемых «вертолётов», можно попытаться заснуть сидя. В случае появления бессонницы — можно выпить теплый травяной успокаивающий сбор с небольшим количеством меда.

Фото: 1MI

Если все-таки похмелья избежать не удалось

Утро после праздника следует начать с душа — вода позволит «освежить» голову. Правда, слишком горячий или контрастный душ принимать не стоит. Также категорически запрещено посещение бани и сауны.

Для того, чтобы быстрее избавиться от похмельного синдромам следует пить больше жидкости — чистой воды, минеральной воды, желательно с лимоном. Правда, не стоит выпивать за раз большой объем жидкости, чтобы не перегружать почки. Не лишним будет и принятие дозы сорбента.

Облегчить состояние помогут кисломолочные продукты, а также рассол от соленых огурцов или квашеной капусты. В последних содержится большое количество калия и магния, важных электролитов, что позволит восстановить водно-солевой баланс в организме.

Еще один народный метод для тех, кто любит овощные соки — томатный сок. Магний, калий и натрий восстановят водно-солевой баланс и ускорят обмен веществ, а клетчатка поможет пищеварительной системе.

Фото: 1MI

Также облегчить состояние похмелья поможет правильная пища — куриный бульон, жидкая овсяная каша, домашний квас.

В числе популярных народных средств — острый доширак (с говядиной) и сытные супы. В числе которых уха, солянка, хаш, борщ. Правда, есть их стоит после того, как самочувствие улучшится.

А вот пить кофе, энергетические напитки, чай и тем более алкоголь для того, чтобы снять симптомы похмелья не следует. Прием данных напитков только усугубит состояние.

Если же, несмотря на принятые меры, отравления избежать не удалось, то следует обратиться за медицинской помощью.

Читайте также:
В новогоднюю ночь в Тюмени резко похолодаетКак будут работать тюменские торговые центры и кинотеатры в новогодние каникулы?Гостиницу со SPA-центром построят в Тюменской области
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Алкоголь#Алкогольная продукция#Новости тюмени#Новый год#Застолье#Алкогольное опьянение
Подпишитесь
Теперь официально. Администрация Тюмени утвердила проект застройки Зареки
Вчера, 05:49
«Кровь, насилие и кружочки в телеграмм»: 5 жутких тюменских уголовных дел 2023 года
Вчера, 01:00
Тест «Привет, 2024!»: знаете ли вы как нужно встречать год Дракона?
29 декабря, 07:48
Потери года: список известных тюменцев, которых не стало в 2023 году
Вчера, 07:44
«В новый год с обезболом»: публикуем график магнитных бурь на январь 2024
Вчера, 01:30
Арбитражи декабря: сговор с птицефабрикой, битва за ресторан и застройщик-банкрот
29 декабря, 09:31