Чтобы не было мучительно больно: методы борьбы с похмельем

Головная боль, тошнота, ломота в теле и желание сделать все, что угодно лишь бы избавиться от этого неприятного состояния. С похмельем после веселой вечеринки сталкивался, наверное, каждый взрослый человек. Как быстро от похмелья утром и что надо делать в день застолья — выяснил «Наш город»

Сюжет Алкоголь