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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Тюменка купила хлеб с куском бетона

«Крепких зубов, дорогие»: тюменке попался хлеб с куском бетона

30 января 2024, 09:24
Фото: 1MI

Тюменка купила хлеб с куском бетона

Девушка планировала позавтракать, но хлеб оказался с неприятным сюрпризом. Она уже обратилась с жалобой в магазин.

Фото своего несостоявшегося завтрака Анастасия Павлова опубликовала в социальных сетях.

«Решила утром позавтракать и нашла кусок бетона в хлебе. Крепких зубов, дорогие», — подписала снимок тюменка.
Фото: Анастасия Павлова

Несмотря на то, что ситуация является достаточно неприятной, на публикации фото и жалобе девушка решила остановиться.

«Скандал начинать не хочу. В магазин, где куплен хлеб, уже с жалобой обратилась», — рассказала «Нашему городу» Анастасия.

Где был куплен хлеб и на каком хлебокомбинате он произведен — тюменка решила не рассказывать.

Ранее «Наш город» сообщал, что торговцы рынка Червишевский устроили антисанитарию. Бизнесмены рубят мясо прямо во дворе многоэтажного дома.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Жалобы#Новости тюмени#Хлеб#Продукты#Продукты питания#Любовь Селезнева
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