«Крепких зубов, дорогие»: тюменке попался хлеб с куском бетона

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Фото своего несостоявшегося завтрака Анастасия Павлова опубликовала в социальных сетях.
«Решила утром позавтракать и нашла кусок бетона в хлебе. Крепких зубов, дорогие», — подписала снимок тюменка.
Несмотря на то, что ситуация является достаточно неприятной, на публикации фото и жалобе девушка решила остановиться.
«Скандал начинать не хочу. В магазин, где куплен хлеб, уже с жалобой обратилась», — рассказала «Нашему городу» Анастасия.
Где был куплен хлеб и на каком хлебокомбинате он произведен — тюменка решила не рассказывать.
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