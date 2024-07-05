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Хлеб

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Продлить жизнь мучному: тюменцам рассказали, как правильно хранить домашний хлеб
Домашний хлеб хранится не так долго, как покупной. В нем нет консервантов, поэтому при неправильном хранении он черствеет всего за пару дней.
5 июля, 09:01
Стоимость хлеба в Тюменской области выросла на 22%
До конца года хлеб может вырасти в цене еще на 5-8%. Эксперты связали эту тенденцию с ростом цен на основные ингредиенты.
10 июня, 02:37
Тюменские предприятия заработали на хлебе миллионы рублей
25 мая, 05:54
В Тюмени хлеб за год подорожал на 4%
По данным Росстата, разница в цене составила 3 рубля. Из-за чего ценник взлетел вверх и чего ждать от 2024 года — рассказали экономисты РБК Тюмень.
2 января, 05:37
2023
От мухи до ногтей: с какими «начинками» бывает тюменский хлеб
Тюменский Роспотребнадзор забраковал 19 партий хлебобулочный изделий весом в 40 килограммов. С полок магазинов были изъяты мучные изделия без даты производства, срока годности и информации об изготовителях.
23 августа 2023, 05:42
Тюменка нашла в купленном хлебе муху и железную стружку
Жительница Ялутровска нашла в хлебе, купленном в магазине по улице Луговой, муху.
19 июля 2023, 11:18
В Тюменской области годовалый ребенок подавился ногтем, найденным в хлебе
Фрагмент искусственного ногтя обнаружили в пшеничном хлебе от частной пекарни жители Тобольска. Из-за беспечности пекарей хлебом с «добавками» едва не подавился маленький ребенок.
26 июня 2023, 05:27
2022
В Тобольском районе хлеб начали печь роботы
23 июля 2022, 07:20

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