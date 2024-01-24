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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Торговцы рынка Червишевский устроили антисанитарию во дворе многоэтажки

Это покупают: торговцы рынка Червишевский устроили антисанитарию во дворе многоэтажки

24 января 2024, 09:05
Фото: Читатель «Нашего Города»

Торговцы рынка Червишевский устроили антисанитарию во дворе многоэтажки

Торговцы мясом, ранее работающие на рынке Червишевский, превратили жизнь жителей тюменской многоэтажки в настоящий ад. Бизнесмены открыли в доме мясной магазин. И все бы ничего, если бы не постоянная разгрузка товара на парковке и рубка мясных туш прямо во дворе дома.
Фото: Читатель «Нашего Города»
«Ну не дает покоя магазин этот. Разгрузка товара вечная, невозможно припарковаться. Мясо рубят прямо в машине, ногами там же ходят. Это нормально? Кто это всё покупает? Хлеб привозят без упаковки в сарае каком-то», — жалуются в домовом чате жители дома по улице Червишевский тракт, 64/2.

По словам тюменцев, управляющая компания еще до Нового года провела беседу с собственниками помещения магазина. Несмотря на заверения владельцев, данную ситуацию исправить — положительного результата до сих пор не последовало. Жильцы намерены обращаться с жалобой на мясников в Роспотребнадзор.

Фото: Читатель «Нашего Города»

Отметим, согласно санитарным правилам, действующим на территории России, организации торговли могут размещаться как в отдельно стоящем здании, так и в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных к жилым домам и зданиям иного назначения помещениях.

Размещение организаций торговли в жилых домах и зданиях иного назначения осуществляется в соответствии со СНиПами. Однако деятельность организаций торговли не должна ухудшать условия проживания людей в жилых зданиях и зданиях иного назначения.

«Наш Город» направил запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что рынок Червишевский в Тюмени прекратил работу весной 2023 года. Осенью прошлого года стало известно, что на его месте будут возведены 23-этажные и 14-этажные дома. В январе этого года проектная документация нового жилого комплекса, что расположится на перекрестке улиц Ставропольской и Червишевский тракт, получила положительное заключение в госэкспертизе.

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