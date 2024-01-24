Это покупают: торговцы рынка Червишевский устроили антисанитарию во дворе многоэтажки

Ранее «Наш Город» писал, что рынок Червишевский в Тюмени прекратил работу весной 2023 года. Осенью прошлого года стало известно, что на его месте будут возведены 23-этажные и 14-этажные дома. В январе этого года проектная документация нового жилого комплекса, что расположится на перекрестке улиц Ставропольской и Червишевский тракт, получила положительное заключение в госэкспертизе.