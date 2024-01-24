Это покупают: торговцы рынка Червишевский устроили антисанитарию во дворе многоэтажки

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
«Ну не дает покоя магазин этот. Разгрузка товара вечная, невозможно припарковаться. Мясо рубят прямо в машине, ногами там же ходят. Это нормально? Кто это всё покупает? Хлеб привозят без упаковки в сарае каком-то», — жалуются в домовом чате жители дома по улице Червишевский тракт, 64/2.
По словам тюменцев, управляющая компания еще до Нового года провела беседу с собственниками помещения магазина. Несмотря на заверения владельцев, данную ситуацию исправить — положительного результата до сих пор не последовало. Жильцы намерены обращаться с жалобой на мясников в Роспотребнадзор.
Отметим, согласно санитарным правилам, действующим на территории России, организации торговли могут размещаться как в отдельно стоящем здании, так и в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных к жилым домам и зданиям иного назначения помещениях.
Размещение организаций торговли в жилых домах и зданиях иного назначения осуществляется в соответствии со СНиПами. Однако деятельность организаций торговли не должна ухудшать условия проживания людей в жилых зданиях и зданиях иного назначения.
«Наш Город» направил запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что рынок Червишевский в Тюмени прекратил работу весной 2023 года. Осенью прошлого года стало известно, что на его месте будут возведены 23-этажные и 14-этажные дома. В январе этого года проектная документация нового жилого комплекса, что расположится на перекрестке улиц Ставропольской и Червишевский тракт, получила положительное заключение в госэкспертизе.