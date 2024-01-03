В Тюмени на месте Червишевского рынка возведут высотки

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
На сайте компании-застройщика указано, что высотные башни 23 и 14 этажей со стальными фасадами и большими окнами создадут новый образ города. В жилом комплексе будет более 300 квартир.
«Мы создали абсолютно новый силуэт города на пересечении улиц Червишевский тракт и Ставропольская — ЖК FUTURO. Глядя на две стальные башни в 23 и 14 этажей, гости города сформируют верное представление о многообещающем будущем Тюмени», — заверяет застройщик.
Бронь на квартиры в новом ЖК уже открыта. Стоимость студий площадью от 23 квадратных метров стартует с 4,2 миллионов рублей, однокомнатных квартир площадью от 35 квадратов — с 5,1 миллиона рублей. Цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры начинаются от 6,3 и 9,7 миллионов рублей соответственно.
Отметим, СЗ «Футуро» в Тюменской области работает с 2021 года. В числе учредителей — депутат Тюменской областной Думы Владимир Пискайкин (входит в сотню богатейших людей Тюменской области). СЗ является убыточным — по итогам 2022 года убыток «Футуро» составил 688 тысяч рублей. Читая прибыль сократилась на 78%. Данных о выручке компании нет.
Напомним, информация о сносе Червишевского рынка появилась в феврале 2023 года. В мае торговцы, работающие на рынке, начали получать уведомления о расторжении договоров.