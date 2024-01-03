В Тюмени на месте Червишевского рынка возведут высотки

Бронь на квартиры в новом ЖК уже открыта. Стоимость студий площадью от 23 квадратных метров стартует с 4,2 миллионов рублей, однокомнатных квартир площадью от 35 квадратов — с 5,1 миллиона рублей. Цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры начинаются от 6,3 и 9,7 миллионов рублей соответственно.