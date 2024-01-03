nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

В Тюмени на месте Червишевского рынка построят многоэтажные дома

В Тюмени на месте Червишевского рынка возведут высотки

3 января 2024, 07:19
Фото: СЗ «Футуро»

В Тюмени на месте Червишевского рынка построят многоэтажные дома

В Тюмени на месте рынка «Червишевский» построят 23-этажные и 14-этажные дома. Проектная документация нового жилого комплекса, что расположится на перекрестке улиц Ставропольской и Червишевский тракт, одобрена в госэкспертизе.

На сайте компании-застройщика указано, что высотные башни 23 и 14 этажей со стальными фасадами и большими окнами создадут новый образ города. В жилом комплексе будет более 300 квартир.

«Мы создали абсолютно новый силуэт города на пересечении улиц Червишевский тракт и Ставропольская — ЖК FUTURO. Глядя на две стальные башни в 23 и 14 этажей, гости города сформируют верное представление о многообещающем будущем Тюмени», — заверяет застройщик.

Бронь на квартиры в новом ЖК уже открыта. Стоимость студий площадью от 23 квадратных метров стартует с 4,2 миллионов рублей, однокомнатных квартир площадью от 35 квадратов — с 5,1 миллиона рублей. Цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры начинаются от 6,3 и 9,7 миллионов рублей соответственно.

Отметим, СЗ «Футуро» в Тюменской области работает с 2021 года. В числе учредителей — депутат Тюменской областной Думы Владимир Пискайкин (входит в сотню богатейших людей Тюменской области). СЗ является убыточным — по итогам 2022 года убыток «Футуро» составил 688 тысяч рублей. Читая прибыль сократилась на 78%. Данных о выручке компании нет.

Напомним, информация о сносе Червишевского рынка появилась в феврале 2023 года. В мае торговцы, работающие на рынке, начали получать уведомления о расторжении договоров.

Читайте также:
Из-за морозов в Тюмени отменили выступление ДедМоробусаВ Тюмени за год бензин подорожал более, чем на 6 рублейНа юге Тюменской области столбики термометров опустятся до -40
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Рынок#Жилой комплекс#Многоэтажный дом
Подпишитесь
В Тюмени ищут счастливчика, выигравшего в лотерею миллиард рублей
Сегодня, 05:25
На юге Тюменской области столбики термометров опустятся до -40
Сегодня, 05:44
С 1 января в Тюмени подорожала плата за детский сад
Вчера, 08:58
Тюменцы назвали лучшие фильмы для просмотра на новогодних каникулах
Вчера, 03:21
«Начни год сладко!»: 5 простых и вкусных новогодних десертов от тюменского кондитера
Сегодня, 01:00
Опубликован список самых востребованных специалистов в Тюменской области
Вчера, 09:31