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Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

В Тюмени хлеб подорожал на 4% за год

В Тюмени хлеб за год подорожал на 4%

2 января 2024, 05:37
Фото: 1MI

В Тюмени хлеб подорожал на 4% за год

По данным Росстата, разница в цене составила 3 рубля. Из-за чего ценник взлетел вверх и чего ждать от 2024 года — рассказали экономисты РБК Тюмень.

Экономист Сергей Гатауллин отметил, что затраты на муку — не первостепенные. Значимый фактор, влияющий на рост цен — удорожание транспортно-логистических цепочек и прочих издержек ретейла.

Экономист Светлана Баранова считает, что в 2024 году цены на хлебобулочные изделия будут стабильными, но на стоимости опять же могут сказаться изменения логистических цепочек, рост цен на транспортировку продуктов, увеличение зарплат работников, а также рост стоимости масла и сахара.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продолжили расти цены на яйца. Всего за одну неделю продукт подорожал на 1,5%.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Цены#Хлеб#Продукты#Продукты питания#Любовь Селезнева
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