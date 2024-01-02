В Тюмени хлеб за год подорожал на 4%

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Экономист Сергей Гатауллин отметил, что затраты на муку — не первостепенные. Значимый фактор, влияющий на рост цен — удорожание транспортно-логистических цепочек и прочих издержек ретейла.
Экономист Светлана Баранова считает, что в 2024 году цены на хлебобулочные изделия будут стабильными, но на стоимости опять же могут сказаться изменения логистических цепочек, рост цен на транспортировку продуктов, увеличение зарплат работников, а также рост стоимости масла и сахара.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продолжили расти цены на яйца. Всего за одну неделю продукт подорожал на 1,5%.