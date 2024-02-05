nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Тюменка Анастасия Семянива запускает собственное шоу на НТВ

Тюменская телеведущая запускает авторский проект на телеканале НТВ

5 февраля 2024, 08:25
Фото: 1MI

Тюменка Анастасия Семянива запускает собственное шоу на НТВ

Анастасия Семянива вынашивала идею проекта уже давно. Девушка поделилась своими мыслями с фокус-группой, которая оценила ее предложение и сочла его перспективным.

Блогер и телеведущая Анастасия Семянива уже на протяжении полутора лет сотрудничает с телеканалом НТВ. Каждые полтора месяца тюменка прилетает в Москву, чтобы отснять эпизоды для проекта «Еда живая», в котором является кондитером.

Однажды девушка задумалась о том, как реализовать свою любовь к ретро, совместив ее при этом со своей страстью к кулинарии. И тогда она решила создать свой проект, который даст понять женщинам, что быть домохозяйкой — это престижно.

Фото: Это вкусно, Настя! / Вконтакте
«В один момент у меня родилась идея, которая сверлила мою голову уже давно! Я просто обожаю стилизацию ретро! Женщины того времени были настоящими хозяйками своего дома, они хранили семейные традиции и создавали уют! Они любили быть женщинами! Они были невероятно женственны, красивы и сильны», — рассказывает тюменка в своем блоге «Это вкусно, Настя!».

Девушка рассказала о своей идее фокус-группе и получила одобрение. По словам Анастасии, она изначально не придала значения масштабу происходящего.

«Я предложила, заинтересовала и получила возможность реализовывать свой авторский, уже федеральный проект. Я опять забыла, насколько я крутая», — пишет Анастасия.

Название нового шоу и дату его выхода тюменка пока не сообщает.

Ранее «Наш город» сообщал, что пара из Тюмени приняла участие в шоу «Четыре свадьбы». Наталья и Михаил сыграли свадьбу в стиле домашней вечеринки.

Читайте также:
Повар из Тюмени прошел в финал шоу «Битва шефов»Тюменку из шоу «Пацанки» отправили в колонию за избиение прохожейУволенная из-за откровенных фото учительница из Ишима готовится к новому шоу на ТНТ
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Еда#Телевидение#Шоу#Знаменитости#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Опасность бронхита»: чем может грозить распространяющийся в Тюмени вирус
Сегодня, 05:51
Предприимчивые тюменцы продают билеты на концерт SHAMAN втридорога
Сегодня, 07:54
Учиться на чужих ошибках: как тюменцев обманывают при продаже квартир?
Сегодня, 08:25
«Ходи и оглядывайся»: почему в Тюменской области растет уровень преступности?
Сегодня, 08:23
Пенсионер из Тюмени сделал бизнес на ненужных вещах
Сегодня, 04:11
«Откладывать невозможно!»: тюменка рассказала о расходах на жизнь в городе
Сегодня, 08:31