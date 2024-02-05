Тюменская телеведущая запускает авторский проект на телеканале НТВ

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Блогер и телеведущая Анастасия Семянива уже на протяжении полутора лет сотрудничает с телеканалом НТВ. Каждые полтора месяца тюменка прилетает в Москву, чтобы отснять эпизоды для проекта «Еда живая», в котором является кондитером.
Однажды девушка задумалась о том, как реализовать свою любовь к ретро, совместив ее при этом со своей страстью к кулинарии. И тогда она решила создать свой проект, который даст понять женщинам, что быть домохозяйкой — это престижно.
«В один момент у меня родилась идея, которая сверлила мою голову уже давно! Я просто обожаю стилизацию ретро! Женщины того времени были настоящими хозяйками своего дома, они хранили семейные традиции и создавали уют! Они любили быть женщинами! Они были невероятно женственны, красивы и сильны», — рассказывает тюменка в своем блоге «Это вкусно, Настя!».
Девушка рассказала о своей идее фокус-группе и получила одобрение. По словам Анастасии, она изначально не придала значения масштабу происходящего.
«Я предложила, заинтересовала и получила возможность реализовывать свой авторский, уже федеральный проект. Я опять забыла, насколько я крутая», — пишет Анастасия.
Название нового шоу и дату его выхода тюменка пока не сообщает.
Ранее «Наш город» сообщал, что пара из Тюмени приняла участие в шоу «Четыре свадьбы». Наталья и Михаил сыграли свадьбу в стиле домашней вечеринки.