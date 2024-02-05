Тюменская область попала в антирейтинг по загрязнению рек и озер

Тюменская область попала в отчет аналитиков. В 2023 году в регионе зафиксировали 38 случаев загрязнения рек и озер, 17 из них оцениваются как экстремальные. Это означает, что предельно допустимая концентрация вредных веществ была превышена в 5-50 раз в зависимости от класса опасности.