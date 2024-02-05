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Тюменская область попала в антирейтинг по загрязнению водоемов

Тюменская область попала в антирейтинг по загрязнению рек и озер

5 февраля 2024, 06:58
Фото: Изображение Midjourney

Тюменская область попала в антирейтинг по загрязнению водоемов

За 2023 год в Тюменской области было выявлено 38 случаев загрязнения водоемов, 17 из них — экстремальные. Какие еще регионы попали в антирейтинг и что находили в реках и озерах — рассказали аналитики FinExertiza.

На основе данных Росгидромета специалисты выяснили, что по сравнению с 2022 годом в 2023 году число выявленных в России случаев высокого загрязнения водоемов выросло на 62%. В совокупности за год было зафиксировано более 2.76 тысяч экологических инцидентов.

Тюменская область попала в отчет аналитиков. В 2023 году в регионе зафиксировали 38 случаев загрязнения рек и озер, 17 из них оцениваются как экстремальные. Это означает, что предельно допустимая концентрация вредных веществ была превышена в 5-50 раз в зависимости от класса опасности.

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Большое количество экстремальных загрязнений водоемов также зафиксировано Свердловской, Смоленской, Мурманской, Московской, Новосибирской, Челябинской, Оренбургской и Вологодской областях, а также в Красноярском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Чаще всего в реках и озерах обнаруживали соединения марганца, меди, никеля, общего железа и цинка, легкоокисляемые органические вещества, нитритный и аммонийный азот. Также в водоемах довольно часто наблюдался дефицит кислорода.

Ранее «Наш город» сообщал, что власти Тюмени в 2024 году начнут работы по очистке озера Алебашево. Деньги на реализацию выделят из федерального бюджета.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Экология#Река#Экологический ущерб#Озера#Любовь Селезнева
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