Тюменская область попала в антирейтинг по загрязнению рек и озер

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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На основе данных Росгидромета специалисты выяснили, что по сравнению с 2022 годом в 2023 году число выявленных в России случаев высокого загрязнения водоемов выросло на 62%. В совокупности за год было зафиксировано более 2.76 тысяч экологических инцидентов.
Тюменская область попала в отчет аналитиков. В 2023 году в регионе зафиксировали 38 случаев загрязнения рек и озер, 17 из них оцениваются как экстремальные. Это означает, что предельно допустимая концентрация вредных веществ была превышена в 5-50 раз в зависимости от класса опасности.
Большое количество экстремальных загрязнений водоемов также зафиксировано Свердловской, Смоленской, Мурманской, Московской, Новосибирской, Челябинской, Оренбургской и Вологодской областях, а также в Красноярском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.
Чаще всего в реках и озерах обнаруживали соединения марганца, меди, никеля, общего железа и цинка, легкоокисляемые органические вещества, нитритный и аммонийный азот. Также в водоемах довольно часто наблюдался дефицит кислорода.
Ранее «Наш город» сообщал, что власти Тюмени в 2024 году начнут работы по очистке озера Алебашево. Деньги на реализацию выделят из федерального бюджета.