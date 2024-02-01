Тюменский аэропорт Рощино реконструируют за 14 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В общей сложности на реконструкцию аэропорта потратят 14 миллиардов рублей. Работы планируется завершить в 2027 году.
Компания построит новое здание с бизнес-залом и отремонтирует фасад воздушной гавани. В новом комплексе будет больше стоек регистрации, а пропускная способность аэропорта по итогу увеличится в три раза.
Реконструкция началась летом 2023 года. Тогда же губернатор Александр Моор заложил в основание нового терминала капсулу времени.
Ранее «Наш город» сообщал, что аэропорту Рощино разрешили ввести новый диспетчерский пункт. Благодаря нему аэропорт сможет принимать больше самолетов.