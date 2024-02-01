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Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

На реконструкцию аэропорта Рощино в Тюмени выделили 14 миллиардов рублей

Тюменский аэропорт Рощино реконструируют за 14 миллиардов рублей

1 февраля 2024, 05:12
Фото: 1MI

На реконструкцию аэропорта Рощино в Тюмени выделили 14 миллиардов рублей

Реконструкцией аэропорта занимается турецкая компания «Лимакмаращстрой». Договор с подрядчиком был заключен в феврале 2023 года.

В общей сложности на реконструкцию аэропорта потратят 14 миллиардов рублей. Работы планируется завершить в 2027 году.

Компания построит новое здание с бизнес-залом и отремонтирует фасад воздушной гавани. В новом комплексе будет больше стоек регистрации, а пропускная способность аэропорта по итогу увеличится в три раза.

Реконструкция началась летом 2023 года. Тогда же губернатор Александр Моор заложил в основание нового терминала капсулу времени.

Ранее «Наш город» сообщал, что аэропорту Рощино разрешили ввести новый диспетчерский пункт. Благодаря нему аэропорт сможет принимать больше самолетов.

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