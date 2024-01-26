В Тюмени рядом с аэропортом Рощино построят жилые кварталы, школу и детский сад

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Соответствующее распоряжение опубликовано на портале тюменской мэрии, сообщает «РБК Тюмень».
Согласно документам, в микрорайоне под новый жилой квартал отведена площадь в 69 тыс. квадратных метров. Кроме домов, в «Новорощинском» до 2040 года будут построены школа более чем на тысячу учеников и детский сад на 360 мест.
Освоение территории предусмотрено в одну очередь.
«Принимать в срок с 05 февраля 2024 по 12 декабря 2024 предложения и замечания, касающиеся проектов, внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах», — сказано в распоряжении.
Днем ранее стало известно, что в Тюмени будет построена новая дорога, которая свяжет три улицы в центре города.