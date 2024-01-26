В Тюмени рядом с аэропортом Рощино построят жилые кварталы, школу и детский сад

Согласно документам, в микрорайоне под новый жилой квартал отведена площадь в 69 тыс. квадратных метров. Кроме домов, в «Новорощинском» до 2040 года будут построены школа более чем на тысячу учеников и детский сад на 360 мест.

Освоение территории предусмотрено в одну очередь.