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В Тюмени рядом с аэропортом Рощино построят жилые кварталы, школу и детский сад

В Тюмени рядом с аэропортом Рощино построят жилые кварталы, школу и детский сад

26 января 2024, 10:54
Фото: 1MI
Администрация Тюмени подготовила проект изменений в градостроительную документацию Новорощинского планировочного района. Здесь планируется застроить улицу Невского.

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале тюменской мэрии, сообщает «РБК Тюмень».

Согласно документам, в микрорайоне под новый жилой квартал отведена площадь в 69 тыс. квадратных метров. Кроме домов, в «Новорощинском» до 2040 года будут построены школа более чем на тысячу учеников и детский сад на 360 мест.
Освоение территории предусмотрено в одну очередь.

«Принимать в срок с 05 февраля 2024 по 12 декабря 2024 предложения и замечания, касающиеся проектов, внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах», — сказано в распоряжении.

Днем ранее стало известно, что в Тюмени будет построена новая дорога, которая свяжет три улицы в центре города.

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#Общество#Ирина Швецова#Строительство дома
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