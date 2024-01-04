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В тюменской Зареке на месте частного сектора построят многоэтажные дома

В тюменской Зареке на месте частного сектора возведут многоэтажные дома

4 января 2024, 04:49
Фото: 1MI

В тюменской Зареке на месте частного сектора построят многоэтажные дома

В Тюмени в Заречном микрорайоне начались работы по подготовке к строительству нового жилого комплекса «Зарека». Рядом с торговым центром «Панама» установили забор — ранее здесь располагался частный сектор.

По планам девелопера, «Зарека» будет самодостаточным, насыщенным функциями локальным городским центром. Здесь расположатся дома разной этажности, школа на 1800 мест, два встроенных детских сада на 135 и 150 мест. На первых этажах жилых зданий разместят супермаркеты, фитнес-клубы, заведения общепита, медицинские центры.

По данным сайта ДОМ.РФ, сдача объекта запланирована первый квартал 2026 года. Стоимость квартир начинается от 6,5 миллионов рублей, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на месте рынка «Червишевский» возведут 23-этажные и 14-этажные дома. Проектная документация ЖК одобрена в госэкспертизе.

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