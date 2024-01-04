В тюменской Зареке на месте частного сектора возведут многоэтажные дома

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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По планам девелопера, «Зарека» будет самодостаточным, насыщенным функциями локальным городским центром. Здесь расположатся дома разной этажности, школа на 1800 мест, два встроенных детских сада на 135 и 150 мест. На первых этажах жилых зданий разместят супермаркеты, фитнес-клубы, заведения общепита, медицинские центры.
По данным сайта ДОМ.РФ, сдача объекта запланирована первый квартал 2026 года. Стоимость квартир начинается от 6,5 миллионов рублей, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на месте рынка «Червишевский» возведут 23-этажные и 14-этажные дома. Проектная документация ЖК одобрена в госэкспертизе.