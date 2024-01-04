В тюменской Зареке на месте частного сектора возведут многоэтажные дома

По планам девелопера, «Зарека» будет самодостаточным, насыщенным функциями локальным городским центром. Здесь расположатся дома разной этажности, школа на 1800 мест, два встроенных детских сада на 135 и 150 мест. На первых этажах жилых зданий разместят супермаркеты, фитнес-клубы, заведения общепита, медицинские центры.