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Published Сегодня, 17:51

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

Итоги дня в Тюмени: банда школьников, построят новый микрорайон, подорожают вузы

Итоги дня в Тюмени: банда школьников, построят новый микрорайон, подорожают вузы

26 января 2024, 17:51
Фото: 1MI
Дайджест событий за 26 января в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Вузы Тюмени поднимут стоимость обучения в 2024 году

Высшие учебные заведения по всей стране поднимут стоимость обучения с нового учебного года на 10-12%. Это связано с тем, что у вузов растут траты на различные нужды — от ЖКУ индексации зарплат сотрудников.

Тюменские вузы уже приступили к пересмотру стоимости обучения для первокурсников. Многие из них опубликуют обновленные прайсы в июне — к началу приемной кампании. Кстати цена по договору может измениться и у старших курсов.

На сколько поднимут оплату местные институты пока неизвестно. Только в Тюменском госунивере рассказали, что обучение «платников» подорожает до 7,5%.

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Жителей Войновки терроризирует банда подростков

Жителей дома на улице Энергостроителей на Войновке терроризирует банда школьников. Подростки пробираются в подъезды, орут там и пакостят, даже могут справить нужду. Такие безобразия творятся уже вторую неделю.

«Неоднократно выгонял их из подъезда: шумят, мусорят, разрисовывают стены. Они узнали, из какой я квартиры, стали звонить в домофон, а вчера и вовсе закидали окна снегом. Звонил в полицию, но никто не приезжает», — рассказал один из жильцов дома.

Мужчина заметил, что в подъезды забегают ученики средних классов, а за ними издалека следят более взрослые ребята. Он уверен, что хулиганить детей заставляют старшеклассники.

Происходящим уже заинтересовалась прокуратура региона. По данным фактам будет проведена проверка.

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Жительница Тюмени создала петицию с требованием добавить автобусы в новый ЖК

Женщина недовольна, что на 63-маршруте, который идет в Ново-Комарово, недостаточно автобусов. По ее словам, водители не соблюдают расписание, из-за чего пассажирам приходится по полчаса стоять на морозе.

«Я работаю в центре города и мне приходится идти до ближайшей остановки 30 минут, а затем еще 30 минут ехать на автобусе до работы. Это нормально. Но что совершенно ненормально — это тот факт, что я должна ходить до остановки по 30 минут, живя в городе», — пояснила тюменка.
Тюменские таксисты не хотят возить пассажиров за наличные
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Умер известный тюменский историк — преподаватель ТюмГУ

На 72-м году жизни скончался доктор исторических наук, преподаватель ТюмГУ Владимир Московкин.

Профессора кафедры научной истории Владимира Московкина не стало 25 января.

«Владимир Васильевич умер после серьезной болезни на 71-м году жизни. Он стал автором книг и научных статей по теме революции и гражданской войны в России, проводил открытые лекции в Тюмени», — рассказали близкие ученого.

В Тюмени появится новый микрорайон со школой и детсадом

В районе тюменского аэропорта планируется построить жилые кварталы, школу и детский сад. Под новый микрорайон отведена площадь в 69 тыс. квадратных метров. Кроме домов, в «Новорощинском» до 2040 года будут также построены школа на 1,1 тыс. учеников и детский сад на 360 мест.
Освоение территории предусмотрено в одну очередь.

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