Итоги дня в Тюмени: банда школьников, построят новый микрорайон, подорожают вузы

В районе тюменского аэропорта планируется построить жилые кварталы, школу и детский сад. Под новый микрорайон отведена площадь в 69 тыс. квадратных метров. Кроме домов, в «Новорощинском» до 2040 года будут также построены школа на 1,1 тыс. учеников и детский сад на 360 мест.

Освоение территории предусмотрено в одну очередь.