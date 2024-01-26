nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Названы самые необычные имена детей, родившихся в Тюменской области в 2023 году

Названы самые необычные имена детей, родившихся в Тюменской области в 2023 году

26 января 2024, 11:59
Фото: 1MI
В 2023 году в ЗАГСах Тюменской области свидетельство о рождении выдано на 792 мальчиков и 726 девочек.
Сюжет
ЗАГС

По данным аналитического блока «Полиматика», самыми популярными именами у новорожденных в Тюменской области стали Александр, Артём, Михаил, Матвей, Максим (в 2022 году вместо Максима был Дмитрий) и София, Анна, Ева, Мария, Виктория (в прошлом году имя Евой называли девочек чаще, чем Анной, также имя Виктории было чуть популярнее Марии).

В топ самых оригинальных и редких имен новорожденных вошли: Яромир, Енисей, Янислав, Фадей, Космос; Савельяна, Маруся, Ассоль, Лукерья, Мальвина.

Недавно тюменские медики спасли девочку, которая родилась в машине скорой помощи в километре от роддома.

Читайте также:
«Какая пятница без выпивки?»: насколько остро в регионе стоит вопрос алкоголизма?В Тюмени загорелись дома в новом ЖК «Облака»Тюмень в выходные накроет опасный туман
#Общество#Ирина Швецова#ЗАГС#Популярные имена
Подпишитесь
«Оскорбления и проблемы с женщинами»: откровения мигранта о жизни в Тюмени
Сегодня, 07:59
Тюмень в выходные накроет опасный туман
Сегодня, 08:28
Не только нефть и газ, но и целебная вода. ТОП-5 лучших термальных источников Тюмени
Сегодня, 01:00
Еще одна схема: тюменские таксисты придумали, как заставить пассажиров платить больше
Сегодня, 03:03
Тест «Обратно в СССР»: сможете ли вы понять сленг советской молодежи Тюмени
Сегодня, 07:03
«Какая пятница без выпивки?»: насколько остро в регионе стоит вопрос алкоголизма?
Сегодня, 10:03