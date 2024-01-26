Названы самые необычные имена детей, родившихся в Тюменской области в 2023 году

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
По данным аналитического блока «Полиматика», самыми популярными именами у новорожденных в Тюменской области стали Александр, Артём, Михаил, Матвей, Максим (в 2022 году вместо Максима был Дмитрий) и София, Анна, Ева, Мария, Виктория (в прошлом году имя Евой называли девочек чаще, чем Анной, также имя Виктории было чуть популярнее Марии).
В топ самых оригинальных и редких имен новорожденных вошли: Яромир, Енисей, Янислав, Фадей, Космос; Савельяна, Маруся, Ассоль, Лукерья, Мальвина.
Недавно тюменские медики спасли девочку, которая родилась в машине скорой помощи в километре от роддома.