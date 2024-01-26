Названы самые необычные имена детей, родившихся в Тюменской области в 2023 году

По данным аналитического блока «Полиматика», самыми популярными именами у новорожденных в Тюменской области стали Александр, Артём, Михаил, Матвей, Максим (в 2022 году вместо Максима был Дмитрий) и София, Анна, Ева, Мария, Виктория (в прошлом году имя Евой называли девочек чаще, чем Анной, также имя Виктории было чуть популярнее Марии).