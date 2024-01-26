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Тюменка создала петицию с требованием добавить больше автобусов

Тюменка создала петицию с требованием пустить автобусы в отдаленный район города

26 января 2024, 02:39
Фото: 1MI

Тюменка создала петицию с требованием добавить больше автобусов

Женщина недовольна, что на 63-маршруте, который идет в Ново-Комарово, недостаточно автобусов. По ее словам, водители не соблюдают расписание, из-за чего пассажирам приходится по полчаса стоять на морозе.
«Я работаю в центре города и мне приходится идти до ближайшей остановки 30 минут, а затем еще 30 минут ехать на автобусе до работы. Это нормально. Но что совершенно ненормально — это тот факт, что я должна ходить до остановки по 30 минут, живя в городе», — жалуется тюменка.

После запуска рейса №63 еще ни один автобус не приехал вовремя. Из-за того, что водители не соблюдают расписание, пассажирам приходится ждать как минимум 20 минут, но иногда бывает, что и целый час.

Водители пропускают рейсы, удаляя их из расписания. Чтобы привлечь внимание властей и решить вопрос нерегулярных рейсов, женщина создала петицию.

Ранее «Наш город» сообщал, что из-за метели и снегопада десятки машин застряли на зимнике Лайтамак — Тобольск. Люди не могли выбраться более шести часов.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Водители#Жалобы#Автобусы#Новости тюмени#Тюменцы#Водители автобусов#Петиция#Любовь Селезнева
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