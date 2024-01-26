Тюменка создала петицию с требованием пустить автобусы в отдаленный район города

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
Modified Сегодня, 02:43
Updated Сегодня, 02:43
«Я работаю в центре города и мне приходится идти до ближайшей остановки 30 минут, а затем еще 30 минут ехать на автобусе до работы. Это нормально. Но что совершенно ненормально — это тот факт, что я должна ходить до остановки по 30 минут, живя в городе», — жалуется тюменка.
После запуска рейса №63 еще ни один автобус не приехал вовремя. Из-за того, что водители не соблюдают расписание, пассажирам приходится ждать как минимум 20 минут, но иногда бывает, что и целый час.
Водители пропускают рейсы, удаляя их из расписания. Чтобы привлечь внимание властей и решить вопрос нерегулярных рейсов, женщина создала петицию.
Ранее «Наш город» сообщал, что из-за метели и снегопада десятки машин застряли на зимнике Лайтамак — Тобольск. Люди не могли выбраться более шести часов.