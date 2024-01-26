Тюменские вузы поднимут плату за обучение в 2024 году

Недавно Ассоциация негосударственных вузов РФ заявила, что высшие учебные заведения по всей стране поднимут стоимость обучения с нового учебного года на 10-12 процентов. Это связано с тем, что у вузов растут траты на различные нужды — от ЖКУ индексации зарплат сотрудников.

Как сильно вырастут цены на обучение в тюменских университетах и институтах узнал 72.RU. «Вузы могут повысить стоимость обучения только на уровень инфляции, который указан в федеральном законе. Образовательные организации не вправе устанавливать стоимость обучения выше этого уровня. Так, в 2023 году повышение стоимости обучения в российских вузах составило 4,5%», — напомнило издание. Тюменский индустриальный институт (ТИУ) — уже приступил к работе по формированию стоимости обучения на новый учебный год. Новый прайс для «платников» будет готов к 15 июня. Тюменский государственный институт культуры (ТГИК) — обнародует свежий прейскурант в мае. Обновленная информация о платном обучении и его стоимости будет опубликована на сайте организации. «Стоимость обучения по программам высшего образования в институте не менялась с 2020 года, что повышает доступность образования в сфере культуры и искусства в Тюменской области», — пояснил ректор ТГИК Игорь Омельченко. Тюменский государственный медицинский университет (ТюмГМУ) — ученый совет утвердит стоимость платного обучения до 15 мая этого года, информацию об этом «выложат» на сайт вуза до 20 июня. Государственный аграрный университет Северного Зауралья — повышать стоимость обучения здесь не планируют. Но прайс может быть скорректирован. Точную стоимость обучения вуз утвердит и опубликует на своих электронных ресурсах до конца мая. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — в этом вузе уже определились с ценами на обучение. Для студентов первого курса стоимость учебного года поднимется до 7,5%. Актуальные данные о стоимости обучения в 2024–2025 годах будет опубликована на сайте университета в июне. Также в ТюмГУ предупредили, что изменения по оплате коснуться и студентов второго и следующих курсов. Рост стоимости их договоров может составить 4,5%. В настоящее время год стоимость обучения в тюменских вузах составляет в среднем: ТИУ — 259 тыс. рублей;

ТюмГМУ — 231 тыс. рублей;

ТГИК — 228 тыс. рублей;

ТюмГУ — 226 тыс. рублей;

ГАУ Северного Зауралья — 219 тыс. рублей. По итогам 2023 года, все больше тюменских студентов стали получать образование в кредит. Чаще всего молодые люди берут займы на обучение в Тюменском государственном университете. Тюменском государственном медицинском университете и Тюменском индустриальном университете. Читайте также: Дорогие знания: в Тюмени выросло число студентов, которые учатся в долг Еще одна схема: тюменские таксисты придумали, как заставить пассажиров платить больше Четверо на место: тюменским студентам не хватает работы