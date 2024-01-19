Губернатор Моор поручил отремонтировать дом культуры в Аромашево

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:38
По поручению Александра Моора дом культуры в Аромашево отремонтируют до 2026 года. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Запланированы ремонт фасада, внутренняя и наружная отделка, благоустройство территории и увеличение посадочных мест в концертном зале. На проведение работ выделят более 200 миллионов рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске выбирают сквер для благоустройства. Жителям города предложили на выбор пять общественных мест.