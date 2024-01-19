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Updated Сегодня, 04:38

В Аромашево по поручению губернатора Моора отремонтируют дом культуры

Губернатор Моор поручил отремонтировать дом культуры в Аромашево

19 января 2024, 04:36
Фото: 1MI

В Аромашево по поручению губернатора Моора отремонтируют дом культуры

С этой просьбой обратилась к главе региона местная жительница. Она утверждает, что зданию 40 лет, но в нем ни разу не проводился ремонт.

По поручению Александра Моора дом культуры в Аромашево отремонтируют до 2026 года. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Запланированы ремонт фасада, внутренняя и наружная отделка, благоустройство территории и увеличение посадочных мест в концертном зале. На проведение работ выделят более 200 миллионов рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске выбирают сквер для благоустройства. Жителям города предложили на выбор пять общественных мест.

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#Общество#Тюменская область#Ремонт#Капитальный ремонт#Финансирование#Александр Моор#Губернатор#Аромашево#Дом культуры#Моор#Любовь Селезнева
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