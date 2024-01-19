В Тобольске выбирают сквер для благоустройства в 2025 году

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:48
«За что проголосуем сейчас, за то и будем с 15 марта по 30 апреля голосовать всем городом, чтобы набрать необходимое количество голосов и получить финансирование на проведение работ», — пишет глава Тобольска Максим Афанасьев в своем Телеграм-канале.
В этом году жителям города предложили на выбор пять общественных мест. В их числе сквер Спортивный в 10 микрорайоне, бульвар на проспекте Менделеева, сквер на улице Знаменского, сквер Беспалова в 4 микрорайоне и Березовая роща в районе улицы Семена Ремезова.
«Почему именно эти территории? Потому что другие уже закреплены в разных других программах. Как видите, у нас осталось совсем немного общественных пространств, требующих преображения», — пояснил Афанасьев.
Свой голос можно оставить в опросе, опубликованном в группе администрации города ВКонтакте.
Ранее «Наш город» сообщал, что на реконструкцию парка в Тюмени планируют потратить более 200 миллионов рублей. Власти города хотят благоустроить парк Константина Лагунова.