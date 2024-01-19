В Тобольске выбирают сквер для благоустройства в 2025 году

В этом году жителям города предложили на выбор пять общественных мест. В их числе сквер Спортивный в 10 микрорайоне, бульвар на проспекте Менделеева, сквер на улице Знаменского, сквер Беспалова в 4 микрорайоне и Березовая роща в районе улицы Семена Ремезова.