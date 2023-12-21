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Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

В Тобольске появится парк аттракционов

Ждали и просили: в Тобольске появится большой парк аттракционов

21 декабря 2023, 03:27
Фото: Midjourney

В Тобольске появится парк аттракционов

На данный момент разрабатывается проектная документация. Глава города рассказал, когда начнется строительство.

Строительство парка аттракционов в Тобольске начнется в 2025 году. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев во время прямой линии.

Появления Менделеев-парка жители Тобольска ждут уже долгое время. Разработка проектной документации завершится в следующем году. После этого специалисты приступят к реализации проекта.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени откроется стрит-ритейл парк «Рыба-пила». Строительство начнется в следующем году.

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#Общество#Строительство#Тобольск#Проекты#Аттракционы#Парк#Развлечения#Проект#Любовь Селезнева
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