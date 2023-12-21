Ждали и просили: в Тобольске появится большой парк аттракционов

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Строительство парка аттракционов в Тобольске начнется в 2025 году. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев во время прямой линии.
Появления Менделеев-парка жители Тобольска ждут уже долгое время. Разработка проектной документации завершится в следующем году. После этого специалисты приступят к реализации проекта.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени откроется стрит-ритейл парк «Рыба-пила». Строительство начнется в следующем году.