В поликлинике Армизонского района проведут капитальный ремонт

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
Здание Армизонской районной больницы простроили еще в 1980 году. Специалистам предстоит привести в порядок фасад, кровлю, заменить инженерные сети и благоустроить территорию учреждения.
Пока в здании будет проводиться ремонт, врачи будут принимать пациентов в административном корпусе и стационаре, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске планируют отремонтировать детский сад. На проведение работ выделили миллион рублей.