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Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

В Армизонском районе проведут капитальный ремонт больницы

В поликлинике Армизонского района проведут капитальный ремонт

12 января 2024, 07:51
Фото: 1MI

В Армизонском районе проведут капитальный ремонт больницы

Ремонт будет проводиться в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Работы начнутся до конца января.

Здание Армизонской районной больницы простроили еще в 1980 году. Специалистам предстоит привести в порядок фасад, кровлю, заменить инженерные сети и благоустроить территорию учреждения.

Пока в здании будет проводиться ремонт, врачи будут принимать пациентов в административном корпусе и стационаре, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске планируют отремонтировать детский сад. На проведение работ выделили миллион рублей.

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#Общество#Больница#Тюменская область#Ремонт#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Больницы#Армизонский район#Нацпроекты#Любовь Селезнева
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