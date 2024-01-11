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Published Сегодня, 04:52

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Updated Сегодня, 04:54

В детском саду в Тобольске отремонтируют бассейн

На ремонт детского сада в Тобольске планируют потратить миллион рублей

11 января 2024, 04:52
Фото: 1MI

В детском саду в Тобольске отремонтируют бассейн

В первую очередь, в тобольском детском саду №1 хотят капитально отремонтировать бассейн. На данный момент учреждение проводит тендер на подготовку проектной документации.

Заявки от компаний принимаются до 19 января, сообщает RosTender.info. На разработку проекта выделят 5 месяцев, начальная цена контракта — миллион рублей.

Детский сад №1 расположен в 7 микрорайоне. Помимо капитального ремонта бассейна, планируется провести отделку фасада, отмостки, крыльца, помещений и полов, а также замену дверей и окон.

Ранее «Наш город» сообщал, что в этом году в Тюмени хотят обустроить пять общественных мест. В их числе парк, сквер и зеленые зоны.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Ремонт#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Тобольск#Тендеры#Детские сады#Любовь Селезнева
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