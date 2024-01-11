На ремонт детского сада в Тобольске планируют потратить миллион рублей

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Заявки от компаний принимаются до 19 января, сообщает RosTender.info. На разработку проекта выделят 5 месяцев, начальная цена контракта — миллион рублей.
Детский сад №1 расположен в 7 микрорайоне. Помимо капитального ремонта бассейна, планируется провести отделку фасада, отмостки, крыльца, помещений и полов, а также замену дверей и окон.
Ранее «Наш город» сообщал, что в этом году в Тюмени хотят обустроить пять общественных мест. В их числе парк, сквер и зеленые зоны.