Тюменские депутаты потратят на пиар своей деятельности десятки миллионов рублей

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
«Совет решил согласиться с предложениями по освещению деятельности Тюменской областной Думы в 2024 году, управлению по обеспечению информационной политики и отделу государственных заказов и договорной работы обеспечить проведение закупок на 23 871 965 рублей. Оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов в рамках проекта „30 лет Тюменского парламентаризма“ — 6 703 200 рублей», — указано в документе.
О деятельности тюменских депутатов будут сообщать печатные СМИ, радио, сетевые издания и телевидение.
ранее «Наш город» сообщал, что доходы и расходы бюджета Тюмени в 2024 году будут увеличены. Прогнозируемый объем составляет более 500 миллионов рублей.