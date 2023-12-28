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Депутаты Тюменской облдумы потратят на пиар своей деятельности десятки миллионов

Тюменские депутаты потратят на пиар своей деятельности десятки миллионов рублей

28 декабря 2023, 04:47
Фото: Midjourney

Депутаты Тюменской облдумы потратят на пиар своей деятельности десятки миллионов

Совет Тюменской облдумы определил, сколько средств будут потрачены на пиар депутатов в следующем году. Решение совета попало в распоряжение «Ura.ru»
«Совет решил согласиться с предложениями по освещению деятельности Тюменской областной Думы в 2024 году, управлению по обеспечению информационной политики и отделу государственных заказов и договорной работы обеспечить проведение закупок на 23 871 965 рублей. Оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов в рамках проекта „30 лет Тюменского парламентаризма“ — 6 703 200 рублей», — указано в документе.

О деятельности тюменских депутатов будут сообщать печатные СМИ, радио, сетевые издания и телевидение.

ранее «Наш город» сообщал, что доходы и расходы бюджета Тюмени в 2024 году будут увеличены. Прогнозируемый объем составляет более 500 миллионов рублей.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Закупки#Депутаты#Бюджеты#Пиар#Любовь Селезнева
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