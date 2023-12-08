nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

Тюменский депутат планирует поставить памятник умершим животным

Тюменский депутат собирается исполнить мечту умершей травницы

8 декабря 2023, 03:58
Фото: 1MI

Тюменский депутат планирует поставить памятник умершим животным

Депутат облдумы Наталья Шевчик намерена исполнить мечту умершей тюменской знахарки Лидии Суриной, которая когда-то давала ей советы по лечению. Об этом депутат сообщила в своем Телеграм-канале.

По ее словам, к ней пришел человек, который много общался с травницей при жизни. От него поступила просьба.

«Суть ее состояла в том, чтобы в Тюмени поставить памятник животным — участникам Великой Отечественной войны, которые помогали нашим солдатам: лошади, служебные собаки — связисты, санитары, почтовые голуби. Но еще одна важная деталь: обязательно должен быть солдат с лицом с фотографии ее мужа — военно-полевого хирурга, прошедшего войну, оперирующего всю войну, спасшего тысячи жизней наших великих воинов», — рассказала Шевчик.

Посетитель передал множество архивных материалов, фотографий и газетных вырезок, которые собирала Лидия Сурина.

Травница была почетным жителем Тюмени. Она скончалась 30 октября 2017 года на 87-году жизни после тяжелой болезни.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени возведут памятник в честь кота-пожарного Семена. Его предлагается установить возле пожарной части №135.

Тюменский общественник обнаружил ошибку на городском памятнике узникам концлагерей
Узнать подробнее
Читайте также:
«Пятое колесо»: депутат из Тюмени высказалась о налоге на бездетностьДепутаты городской Думы приобрели подарки для детей, проходящих длительное лечениеТюменские депутаты хотят изменить дату празднования Дня города
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Памятники#Лидия Сурина#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Мертвые души»: почему пригороды Тюмени остались без перевозчика
Вчера, 11:28
«Виноваты мужчины со стажем»: почему в Тюменской области чаще всего происходят ДТП
Вчера, 10:45
В Тюмени детсадовцев отправили мыть унитазы за непослушание
Вчера, 08:28
Золотые яйца: в Тюмени стоимость десятка превысила 150 рублей
Вчера, 06:25
Главный синоптик России рассказал, какой будет новогодняя ночь в Тюмени
Вчера, 09:00
Под Тюменью подожгли трансформатор ж/д ветки, по которой везли военные грузы
Вчера, 07:22