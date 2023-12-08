Тюменский депутат собирается исполнить мечту умершей травницы

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Published Сегодня, 03:58
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По ее словам, к ней пришел человек, который много общался с травницей при жизни. От него поступила просьба.
«Суть ее состояла в том, чтобы в Тюмени поставить памятник животным — участникам Великой Отечественной войны, которые помогали нашим солдатам: лошади, служебные собаки — связисты, санитары, почтовые голуби. Но еще одна важная деталь: обязательно должен быть солдат с лицом с фотографии ее мужа — военно-полевого хирурга, прошедшего войну, оперирующего всю войну, спасшего тысячи жизней наших великих воинов», — рассказала Шевчик.
Посетитель передал множество архивных материалов, фотографий и газетных вырезок, которые собирала Лидия Сурина.
Травница была почетным жителем Тюмени. Она скончалась 30 октября 2017 года на 87-году жизни после тяжелой болезни.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени возведут памятник в честь кота-пожарного Семена. Его предлагается установить возле пожарной части №135.